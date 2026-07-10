Олег КОЖУШКО: «Травма уже в прошлом»

Нападающий черновицкой «Буковины» Олег Кожушко поделился впечатлениями от предсезонной подготовки.

– Олег, прежде всего хотелось бы спросить о травме, из-за которой ты пропустил концовку прошлого сезона. Уже ли она полностью позади и можешь ли ты сейчас полноценно сосредоточиться на подготовке к новому сезону?

– Да, слава Богу, эта травма уже в прошлом. Я много работал и в конце прошлого сезона, и на протяжении всего летнего отпуска, поэтому сейчас всё в порядке. Могу работать на сто процентов, меня уже ничего не беспокоит.

– На сегодняшней утренней тренировке команда много работала над тактикой. Кажется, были и новые упражнения. Расскажи об этом подробнее.

– Сейчас у нас очень интересный тренировочный процесс. Тренерский штаб предлагает много новых упражнений, а мы, со своей стороны, стараемся как можно быстрее всё понять и воплотить на футбольном поле те идеи, которые нам предлагают. Работаем с большим желанием. До старта чемпионата ещё есть достаточно времени, поэтому будем стараться отрабатывать все эти идеи и замыслы в контрольных матчах, чтобы потом перенести их на официальные поединки.

– Что можешь сказать о физических нагрузках и высокой интенсивности тренировок?

– Нормально, после тренировок всё болит (смеётся). Но это классика, на сборах это обычное дело. Нужно немного потерпеть, без этого никак. Это та основа, которая поможет потом хорошо чувствовать себя уже во время чемпионата. Думаю, все ребята с пониманием относятся к нагрузкам. Первые две недели нужно перетерпеть, а потом уже войдем в рабочий ритм и будет намного легче.

– Этим летом к «Буковине» присоединился твой бывший партнер по «Кривбассу» Максим Задерака. Что, по-твоему, он принесет нашей команде и помогаешь ли ты ему с адаптацией в новом коллективе?

– Кроме меня, он ещё знает многих ребят в команде (улыбается). Его очень хорошо приняли в коллективе. Максиму всё нравится в «Буковине», поэтому с адаптацией у него никаких проблем нет. Это очень сильный и опытный футболист, который точно поможет нашей команде. Для нас его переход – большой плюс.

– Уже завтра «Буковина» проведет свой первый международный контрольный матч на закарпатских сборах – против словацкого «Земплина». Насколько интересно сыграть с иностранным соперником?

– Конечно, очень интересно. Для нашей команды это будет замечательный опыт. Нам интересно проверить свои силы в матче с представителем элитного дивизиона Словакии. Такие международные спарринги однозначно пойдут нам на пользу.

– Ты уже бывал в Словакии?

– Да, бывал. В сезоне 2024/25, когда выступал за «Кривбасс», мы проводили домашние матчи квалификации еврокубков в словацком Кошице. Там играли против чешской «Виктории» и испанского «Бетиса». Так что с этой страной у меня связаны хорошие воспоминания.