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Чемпионат мира
10 июля 2026, 15:55 | Обновлено 10 июля 2026, 16:00
955
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ОФИЦИАЛЬНО. Тренер покинул сборную после ЧМ, но его не отпускают

Броос ушел, а федерация ЮАР считает иначе

10 июля 2026, 15:55 | Обновлено 10 июля 2026, 16:00
955
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ОФИЦИАЛЬНО. Тренер покинул сборную после ЧМ, но его не отпускают
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Броос
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Опытный наставник Уго Броос объявил об уходе с поста тренера сборной ЮАР, которая на ЧМ-2026 впервые в своей истории вышла из группы.

В плей-офф команда уступила Канаде со счетом 0:1. 74-летний Броос был самым возрастным тренером в плей-офф турнира.

«Я больше не тренер сборной ЮАР. Возможно, смогу помогать в качестве скаута или что-то вроде этого, но больше не в состоянии посвящать себя футболу 24 часа в день», – сказал Броос.

Бельгиец работал с командой с 2021 года.

При этом Федерация футбола ЮАР официально заявила, что никуда тренера не отпускает и он вернется к работе после отпуска.

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Уго Броос сборная ЮАР по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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