ОФИЦИАЛЬНО. Тренер покинул сборную после ЧМ, но его не отпускают
Броос ушел, а федерация ЮАР считает иначе
Опытный наставник Уго Броос объявил об уходе с поста тренера сборной ЮАР, которая на ЧМ-2026 впервые в своей истории вышла из группы.
В плей-офф команда уступила Канаде со счетом 0:1. 74-летний Броос был самым возрастным тренером в плей-офф турнира.
«Я больше не тренер сборной ЮАР. Возможно, смогу помогать в качестве скаута или что-то вроде этого, но больше не в состоянии посвящать себя футболу 24 часа в день», – сказал Броос.
Бельгиец работал с командой с 2021 года.
При этом Федерация футбола ЮАР официально заявила, что никуда тренера не отпускает и он вернется к работе после отпуска.
SAFA dismisses claims about coach Broos’ departure from Bafanahttps://t.co/GJ9pfUQoEr— SAFA.net (@SAFA_net) July 10, 2026
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