ОФИЦИАЛЬНО. Тренер покинул сборную после ЧМ, но его не отпускают

Опытный наставник Уго Броос объявил об уходе с поста тренера сборной ЮАР, которая на ЧМ-2026 впервые в своей истории вышла из группы.

В плей-офф команда уступила Канаде со счетом 0:1. 74-летний Броос был самым возрастным тренером в плей-офф турнира.

«Я больше не тренер сборной ЮАР. Возможно, смогу помогать в качестве скаута или что-то вроде этого, но больше не в состоянии посвящать себя футболу 24 часа в день», – сказал Броос.

Бельгиец работал с командой с 2021 года.

При этом Федерация футбола ЮАР официально заявила, что никуда тренера не отпускает и он вернется к работе после отпуска.