Испания – Бельгия. Прогноз Игоря Цыганыка на матч 1/4 финала ЧМ-26

В пятницу вечером, 10 июля, на 70-тысячной арене «SoFi Stadium» в Инглвуде, США, состоится второй четвертьфинал Чемпионата мира-2026, в котором сойдутся сборные Испании и Бельгии. Нас ждет битва двух совершенно разных философий и поколений футбола.

Удивительно сбалансированная и монолитная команда Луиса де ла Фуэнте противостоит коллективу Руди Гарсии, который представляет собой остатки бывшего «золотого поколения» и жаждущую побед молодежь. Победитель получит путевку в полуфинал и право побороться за участие в самом важном матче турнира с победителем пары Франция – Марокко.

Судить команды будет английская бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Начало игры – в 22:00.

Известный футбольный комментатор, журналист, блогер и посол betking Игорь Цыганык поделился своим прогнозом на этот матч.

Испания

Начав свой путь на мундиале с невыразительного матча против Кабо-Верде (0:0), испанцы быстро пришли в себя и начали демонстрировать действительно качественный футбол, который теперь часто называют главным эталоном тактической зрелости. Свою группу «Фурия Роха» выиграла уверенно, после чего в плей-офф сначала легко разобралась с Австрией (3:0), а затем дожала и Португалию (1:0) в иберийском дерби.

Невероятным достижением Испании на этом ЧМ является уникальное взаимодействие в обороне. Это единственная команда на турнире, которая до сих пор не пропустила ни одного гола в свои ворота.

В центре поля за контроль игры отвечает Родри, а Педри и Дани Ольмо обеспечивают креативность. Звездный вингер Ламин Ямаль разрывает правый фланг, а вот поможет ли команде стремительный левый фланговый Нико Уильямс, пока неизвестно. Впереди сияет Микель Оярсабаль, который является главным бомбардиром «Ла Рохи» – на его счету четыре забитых мяча и одна голевая передача на этом чемпионате мира.

Обычно испанцы действуют с позиции силы и делают ставку на изнурение соперника за счет контроля мяча и мгновенного контрпрессинга в случае его потери. Луис де ла Фуэнте использует гибкую схему 4-2-3-1, которая может трансформироваться в 4-1-2-3.

Преимуществами испанцев являются железная оборона, опыт, креативность и тактическая гибкость. К слабостям можно отнести зависимость от лидеров и периодические проблемы с реализацией моментов.

Игорь Цыганик – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, ведущий, журналист, инсайдер и аналитик, более 25 лет в спортивной журналистике и футбольном телевидении

Бельгия

Выступление «красных дьяволов» на ЧМ-2026 можно сравнить с американскими горками. В своей группе они заняли первое место, но сделали это не слишком убедительно. В 1/16 финала бельгийцы вообще могли вылететь, ведь за четыре минуты до конца основного времени «горели» Сенегалу 0:2. Каким-то чудом Бельгии удалось переломить ход игры, забив два гола за три минуты, а затем и окончательно поставить точку в вопросе о победителе в добавленное ко второму экстратайму время.

Единственный матч, который не вызвал вопросов к команде Руди Гарсии, — это поединок против сборной США (4:1). Бельгийцы уверенно разгромили американцев, несмотря на тяжелую предыдущую встречу с сенегальцами.

Хотя Бельгия и не демонстрирует стабильности на этом ЧМ, в недостатке атакующего потенциала ей не откажешь. В последних трёх матчах «красные дьяволы» забили 12 голов. Гарсия перестроил игру команды и теперь делает большую ставку на вертикальные атаки и быстрое прохождение центра поля. Это в определенной степени позволяет нивелировать возрастные проблемы лидеров команды.

Огромной потерей стала травма главного опорного полузащитника Амаду Онана. Теперь Юри Тилемансу и Николасу Раскину придется выполнять двойной объем черновой работы, что в случае с неудержимыми испанцами может превратиться в настоящий ад. Впрочем, бельгийцы и сами могут удивить – Жереми Доку и Леандро Троссард станут серьёзной проблемой для крайних защитников «Ла Роха», а Кевин Де Брюйне и Ромелу Лукаку точно доставит сопернику головную боль при стандартных положениях и завершении атак.

Личные встречи

За всю историю Испания и Бельгия играли друг с другом целых 22 раза. При этом ощутимое преимущество имеют именно испанцы. «Фурия Роха» праздновала победу 12 раз, 5 матчей выиграли бельгийцы и ещё 5 встреч завершились вничью.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают безусловными фаворитами этого противостояния сборную Испании. И не зря. Де ла Фуэнте построил стабильную и слаженную команду, которая умеет хорошо защищаться и атаковать, быстро переходить из обороны в атаку и сбивать с толку любого соперника своим креативом в центре поля. Отсутствие Онана в связи с этим может стать решающим фактором, поскольку сдержать Педри и Дани Ольмо бельгийцам будет невероятно сложно.

Скорее всего, Руди Гарсия сделает ставку на игру вторым номером и оборону низким блоком с акцентом на стремительные контратаки через Доку и Троссарда, пользуясь высокой линией защиты испанцев. Но вряд ли «красные дьяволы» выдержат давление со стороны Испании на протяжении 90 минут. Защита Бельгии часто допускает ненужные позиционные ошибки, что может сыграть решающую роль в этом поединке.

Поскольку на кону стоит полуфинал ЧМ-2026, не стоит ожидать результативной перестрелки с большим количеством забитых мячей. Вероятно, мы увидим тяжелый, вязкий и тактически сложный матч, в котором Испания одержит победу в основное время или в овертайме за счет постоянного давления на ворота Тибо Куртуа.

Предлагаю сделать интересную ставку по линии betking «Испания не проиграет + Тотал меньше 2,5» с коэффициентом 2,4.