Арсенал и Ливерпуль поспорят за очередного грузинского феномена

17-летний атакующий полузащитник грузинского клуба «Иберия 1999» Андрия Бартишвили может вскоре перебраться играть в английскую Премьер-лигу.

Серьезный интерес к подписанию грузинского футболиста проявляют «Арсенал» и «Ливерпуль», скауты которых ездили на последний матч «Иберии 1999» в Эстонию, где накануне в рамках первого раунда квалификации Лиги чемпионов грузинская команда добыла победу над «Флорой» со счетом 3:2.

Бартишвили одинаково хорошо играет обеими ногами, а также способен играть на позиции левого или правого вингера. На родине его уже сравнивают с Хвичей Кварацхелией.

По имеющейся информации, скауты английских клубов были впечатлены Бартишвили, которому «необходимо улучшить процесс принятия решений», однако его «потенциал огромен».

Бартишвили выступает за «Иберию 1999» на правах аренды, а его контракт принадлежит другому грузинскому клубу – «Колхети» из Поти.