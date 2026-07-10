Арсенал и Ливерпуль поспорят за очередного грузинского феномена
Андрию Бартишвили на родине уже называют «новым Хвичей»
17-летний атакующий полузащитник грузинского клуба «Иберия 1999» Андрия Бартишвили может вскоре перебраться играть в английскую Премьер-лигу.
Серьезный интерес к подписанию грузинского футболиста проявляют «Арсенал» и «Ливерпуль», скауты которых ездили на последний матч «Иберии 1999» в Эстонию, где накануне в рамках первого раунда квалификации Лиги чемпионов грузинская команда добыла победу над «Флорой» со счетом 3:2.
Бартишвили одинаково хорошо играет обеими ногами, а также способен играть на позиции левого или правого вингера. На родине его уже сравнивают с Хвичей Кварацхелией.
По имеющейся информации, скауты английских клубов были впечатлены Бартишвили, которому «необходимо улучшить процесс принятия решений», однако его «потенциал огромен».
Бартишвили выступает за «Иберию 1999» на правах аренды, а его контракт принадлежит другому грузинскому клубу – «Колхети» из Поти.
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