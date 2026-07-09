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Англия
09 июля 2026, 20:59 | Обновлено 09 июля 2026, 21:04
388
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший защитник Барселоны перешел к обладателю еврокубка

Оскар Мингес попробует свои силы в «Кристал Пэлас»

09 июля 2026, 20:59 | Обновлено 09 июля 2026, 21:04
388
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший защитник Барселоны перешел к обладателю еврокубка
ФК Кристал Пэлас. Оскар Мингеса
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Английский клуб «Кристал Пэлас» бесплатно подписал Оскара Мингесу из «Сельты».

27-летний защитник перебрался в АПЛ и согласовал контракт на четыре сезона – до лета 2030 года.

«Я невероятно счастлив быть здесь. Для меня большая честь присоединиться к «Кристал Пэлас», и я уже не могу дождаться встречи с вами на «Селхерст Парк», – коротко прокомментировал Мингеса.

За испанскую «Сельту» Оскар выступал на протяжении последних четырех лет: 147 матчей, 7 голов и 15 ассистов.

Первым клубом Мингесы стала «Барселона», которая подарила ему первый трофей на взрослом уровне – Кубок Испании (2020/21).

В составе каталонского клуба защитник провел 66 поединков, в которых дважды забил и оформил пять ассистов.

Также Оскар вызывался в сборную Испании, за которую сыграл четыре матча.

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Андрей Витренко Источник: ФК Кристал Пэлас
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