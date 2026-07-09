ОФИЦИАЛЬНО. Бывший защитник Барселоны перешел к обладателю еврокубка
Оскар Мингес попробует свои силы в «Кристал Пэлас»
Английский клуб «Кристал Пэлас» бесплатно подписал Оскара Мингесу из «Сельты».
27-летний защитник перебрался в АПЛ и согласовал контракт на четыре сезона – до лета 2030 года.
«Я невероятно счастлив быть здесь. Для меня большая честь присоединиться к «Кристал Пэлас», и я уже не могу дождаться встречи с вами на «Селхерст Парк», – коротко прокомментировал Мингеса.
За испанскую «Сельту» Оскар выступал на протяжении последних четырех лет: 147 матчей, 7 голов и 15 ассистов.
Первым клубом Мингесы стала «Барселона», которая подарила ему первый трофей на взрослом уровне – Кубок Испании (2020/21).
В составе каталонского клуба защитник провел 66 поединков, в которых дважды забил и оформил пять ассистов.
Также Оскар вызывался в сборную Испании, за которую сыграл четыре матча.
Welcome to South London, Óscar Mingueza ❤️💙 pic.twitter.com/ynMogmSi2D— Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 9, 2026
Hola, Óscar.— Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 9, 2026
We're delighted to confirm the signing of Óscar Mingueza on a four-year deal 🇪🇸
Ready for the next chapter 🤝 pic.twitter.com/OWf8TkJa91— Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 9, 2026
A new home for Óscar Mingueza 🫶 pic.twitter.com/lnadYppYJK— Crystal Palace F.C. (@CPFC) July 9, 2026
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