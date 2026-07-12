Футболист Динамо хочет нового вызова. Принято решение покинуть клуб
Бленуце ищет новый клуб, сообщил его агент Карп
Нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце близок к смене клуба в ходе летнего трансферного окна.
По словам агента футболиста Иона Карпа, в настоящее время ведутся переговоры о возможном переходе 23-летнего нападающего. Наибольший интерес к игроку проявляют клубы из Греции, Германии и Испании.
Представитель Бленуце отметил, что его клиент находится в хорошей физической форме, тренируется вместе с командой и полностью готов к новому вызову. Несмотря на непростой прошлый сезон, футболист сохранил хорошую форму и привлекает внимание нескольких европейских клубов.
Агент также подчеркнул, что приоритетом для Бленуце является продолжение карьеры за рубежом, хотя вариант с переходом в один из румынских клубов также не исключается при условии привлекательного предложения.
В то же время он отметил, что киевское «Динамо» хорошо понимает трансферную стоимость своего игрока, однако стороны могут найти компромисс в случае серьезной заинтересованности со стороны потенциального покупателя.
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