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Украина. Премьер лига
12 июля 2026, 09:32 |
2012
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Футболист Динамо хочет нового вызова. Принято решение покинуть клуб

Бленуце ищет новый клуб, сообщил его агент Карп

12 июля 2026, 09:32 |
2012
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Футболист Динамо хочет нового вызова. Принято решение покинуть клуб
ФК Динамо. Владислав Бленуце
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Нападающий киевского «Динамо» Владислав Бленуце близок к смене клуба в ходе летнего трансферного окна.

По словам агента футболиста Иона Карпа, в настоящее время ведутся переговоры о возможном переходе 23-летнего нападающего. Наибольший интерес к игроку проявляют клубы из Греции, Германии и Испании.

Представитель Бленуце отметил, что его клиент находится в хорошей физической форме, тренируется вместе с командой и полностью готов к новому вызову. Несмотря на непростой прошлый сезон, футболист сохранил хорошую форму и привлекает внимание нескольких европейских клубов.

Агент также подчеркнул, что приоритетом для Бленуце является продолжение карьеры за рубежом, хотя вариант с переходом в один из румынских клубов также не исключается при условии привлекательного предложения.

В то же время он отметил, что киевское «Динамо» хорошо понимает трансферную стоимость своего игрока, однако стороны могут найти компромисс в случае серьезной заинтересованности со стороны потенциального покупателя.

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Владислав Бленуце Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Gazeta Sporturilor
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