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Англия
09 июля 2026, 16:08 | Обновлено 09 июля 2026, 16:28
783
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил третий летний трансфер

Шон Стер перешел в Ньюкасл

09 июля 2026, 16:08 | Обновлено 09 июля 2026, 16:28
783
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил третий летний трансфер
ФК Ньюкасл. Шон Стер
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Клуб АПЛ Ньюкасл объявил о подписании центрального полузащитника Аякса Шона Стера, который получил контракт на 5 лет.

Трансфер 18-летнего игрока оценивается в 23 миллиона фунтов. Стер в минувшем сезоне провел 41 матч, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Шон стал третьим новичком команды этим летом после вратаря Юэна Жауэа и вингера Базумана Туре.

При этом Ньюкасл успел продать лидеров Энтони Гордона в Барселону и Сандро Тонали в Тоттенхэм.

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Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Ньюкасл
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