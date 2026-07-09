ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил третий летний трансфер

Клуб АПЛ Ньюкасл объявил о подписании центрального полузащитника Аякса Шона Стера, который получил контракт на 5 лет.

Трансфер 18-летнего игрока оценивается в 23 миллиона фунтов. Стер в минувшем сезоне провел 41 матч, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Шон стал третьим новичком команды этим летом после вратаря Юэна Жауэа и вингера Базумана Туре.

При этом Ньюкасл успел продать лидеров Энтони Гордона в Барселону и Сандро Тонали в Тоттенхэм.