ОФИЦИАЛЬНО. Клуб АПЛ оформил третий летний трансфер
Шон Стер перешел в Ньюкасл
Клуб АПЛ Ньюкасл объявил о подписании центрального полузащитника Аякса Шона Стера, который получил контракт на 5 лет.
Трансфер 18-летнего игрока оценивается в 23 миллиона фунтов. Стер в минувшем сезоне провел 41 матч, забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.
Шон стал третьим новичком команды этим летом после вратаря Юэна Жауэа и вингера Базумана Туре.
При этом Ньюкасл успел продать лидеров Энтони Гордона в Барселону и Сандро Тонали в Тоттенхэм.
We are delighted to announce the signing of young Dutch midfielder Sean Steur from Ajax 🙌 pic.twitter.com/0yc2wZd4l3— Newcastle United (@NUFC) July 9, 2026
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