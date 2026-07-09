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  4. Владимир ВИЛИВАЛЬД: «С каждым матчем однозначно прогрессируем»
Украина. Премьер лига
09 июля 2026, 16:04 |
98
0

Владимир ВИЛИВАЛЬД: «С каждым матчем однозначно прогрессируем»

Защитник «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Ломмела»

09 июля 2026, 16:04 |
98
0
Владимир ВИЛИВАЛЬД: «С каждым матчем однозначно прогрессируем»
ФК Кривбасс. Владимир Виливальд
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Защитник криворожского «Кривбасса» Владимир Виливальд прокомментировал поражение от бельгийского «Ломмела» (2:4) в товарищеском матче.

– Каковы были первые впечатления от матча с бельгийцами?

– На мой взгляд, неплохой спарринг. Хорошо сыграли в первом тайме. Все понимаем, что это тренировочный сбор и работаем в двухразовом режиме. Поэтому сегодня играли под нагрузками.

– Насколько полезно сыграть против соперника, представляющего бельгийскую Про-Лигу?

– Цель этой игры заключалась в том, чтобы лучше подготовиться физически. Хорошая команда, вышла из Второго дивизиона в Первый. Там тоже есть квалифицированные игроки. Хотелось посмотреть на себя на фоне европейского соперника. Где-то не хватило реализации, будем работать над этим.

– Впереди ещё несколько спаррингов. Что команда хочет улучшить уже к следующему матчу?

– Мы на каждой тренировке работаем над тактическими и техническими навыками. С каждым матчем однозначно прогрессируем. Каждый футболист чувствует доверие со стороны тренера и получил игровое время. В дальнейшем будем увереннее выходить на поле и добиваться положительного результата.

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товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Ломмел Владимир Виливальд
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
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