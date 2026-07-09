Владимир ВИЛИВАЛЬД: «С каждым матчем однозначно прогрессируем»
Защитник «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Ломмела»
Защитник криворожского «Кривбасса» Владимир Виливальд прокомментировал поражение от бельгийского «Ломмела» (2:4) в товарищеском матче.
– Каковы были первые впечатления от матча с бельгийцами?
– На мой взгляд, неплохой спарринг. Хорошо сыграли в первом тайме. Все понимаем, что это тренировочный сбор и работаем в двухразовом режиме. Поэтому сегодня играли под нагрузками.
– Насколько полезно сыграть против соперника, представляющего бельгийскую Про-Лигу?
– Цель этой игры заключалась в том, чтобы лучше подготовиться физически. Хорошая команда, вышла из Второго дивизиона в Первый. Там тоже есть квалифицированные игроки. Хотелось посмотреть на себя на фоне европейского соперника. Где-то не хватило реализации, будем работать над этим.
– Впереди ещё несколько спаррингов. Что команда хочет улучшить уже к следующему матчу?
– Мы на каждой тренировке работаем над тактическими и техническими навыками. С каждым матчем однозначно прогрессируем. Каждый футболист чувствует доверие со стороны тренера и получил игровое время. В дальнейшем будем увереннее выходить на поле и добиваться положительного результата.
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