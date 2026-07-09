Моуриньо попросил Реал подписать футболиста, который играл на ЧМ-2026

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо продолжает формировать состав на новый сезон и уже определился с кандидатурой игрока, которого хочет видеть в Ла Лиге.

Авторитетный инсайдер Николо Скира сообщил, что португальский специалист попросил королевский клуб подписать полузащитника сборной Шотландии Скотта Мактоминея.

«Сливочные» отправили запрос «Наполи», чтобы узнать позицию итальянского клуба и самого игрока о потенциальном трансфере в чемпионат Испании.

Неаполитанцы пока не дали ответа «Реалу». В июне шотландец отказался переходить в Саудовскую Аравию, несмотря на то, что имел два привлекательных предложения.

В прошлом сезоне 29-летний футболист провел 44 матча, в которых забил 14 голов и отдал четыре ассиста. В июне шотландец провел три матча на групповой стадии чемпионата мира.

🚨 José Mourinho has requested information on Napoli midfielder Scott McTominay.



The Real Madrid manager previously worked with the Scotland international at Manchester United.



McTominay has now emerged as a player of interest for the Spanish giants.



(Source: @NicoSchira) pic.twitter.com/hQQEDhs74l — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 8, 2026