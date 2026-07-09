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Испания
09 июля 2026, 11:55 | Обновлено 09 июля 2026, 12:21
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0

Моуриньо попросил Реал подписать футболиста, который играл на ЧМ-2026

Королевский клуб отправил запрос о трансфере шотландского полузащитника Скотта Мактоминея

09 июля 2026, 11:55 | Обновлено 09 июля 2026, 12:21
677
0
Моуриньо попросил Реал подписать футболиста, который играл на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо продолжает формировать состав на новый сезон и уже определился с кандидатурой игрока, которого хочет видеть в Ла Лиге.

Авторитетный инсайдер Николо Скира сообщил, что португальский специалист попросил королевский клуб подписать полузащитника сборной Шотландии Скотта Мактоминея.

«Сливочные» отправили запрос «Наполи», чтобы узнать позицию итальянского клуба и самого игрока о потенциальном трансфере в чемпионат Испании.

Неаполитанцы пока не дали ответа «Реалу». В июне шотландец отказался переходить в Саудовскую Аравию, несмотря на то, что имел два привлекательных предложения.

В прошлом сезоне 29-летний футболист провел 44 матча, в которых забил 14 голов и отдал четыре ассиста. В июне шотландец провел три матча на групповой стадии чемпионата мира.

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Реал Мадрид Жозе Моуриньо Наполи Скотт Мактоминей трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Николай Тытюк Источник: Николо Скира
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