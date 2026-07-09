Тибо КУРТУА: «Бельгия может выбить Испанию и стать сюрпризом ЧМ»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа считает, что его команда может стать одной из сенсаций ЧМ-2026.

«На каждом большом турнире есть команды, которые удивляют, команды-сюпризы. В Лиге чемпионов, на Евро, на чемпионате мира. Думаю, Бельгия может стать такой командой-сюрпризом».

«Если мы выбьем Испанию, то это будет большой сюрприз. Однако у нас есть уверенность в своих силах. Конечно, Испания – фаворит», – сказал Куртуа.

10 июля Бельгия в четвертьфинале сыграет против Испании.