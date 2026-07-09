Чемпионат мира09 июля 2026, 16:05 | Обновлено 09 июля 2026, 16:28
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Тибо КУРТУА: «Бельгия может выбить Испанию и стать сюрпризом ЧМ»
Команду ждет большой вызов
09 июля 2026, 16:05 | Обновлено 09 июля 2026, 16:28
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Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа считает, что его команда может стать одной из сенсаций ЧМ-2026.
«На каждом большом турнире есть команды, которые удивляют, команды-сюпризы. В Лиге чемпионов, на Евро, на чемпионате мира. Думаю, Бельгия может стать такой командой-сюрпризом».
«Если мы выбьем Испанию, то это будет большой сюрприз. Однако у нас есть уверенность в своих силах. Конечно, Испания – фаворит», – сказал Куртуа.
10 июля Бельгия в четвертьфинале сыграет против Испании.
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Комментарии 4
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А чому б і ні ,у цьому матчі все можливо
Показать Скрыть 1 ответ
Бельгія в такій самій ситуація що й Швейцарія. Якщо швайци не такі вікові то їх футбол не дуже динамічний, і обоє грають проти іспаномовних, зіркових команд. Якщо в Іспанії там команда колективно зіркова, то в Аргентини - один супер-гіпер стар, і ще Альварес, Енцо, в меншій мірі Лаутаро якого в Катарі дуже критикували. А взагалі коли вийшов Меріно на заміну із португальцями дуже помітним було те що він дуже рослий серед двох команд, і особливо в своїй. Можливо це зіграло якусь роль коли все таки пропустила Португалія.
На такій стадії будь-хто може створити сенсацію. Тут слабаків вже нема.
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