Прогноз на матч ЧМ-2026: Франция – Марокко, 1/4 финала

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9 июля, в четвертьфинале чемпионата мира, свою встречу проведут Франция – Марокко. Матч начнется в 23:00 по киевскому времени.

Франция

Если проанализировать матчи всех четвертьфиналистов, именно французы выглядят стабильнее и сильнее других. Подопечным Дидье Дешама удается показать на поле, что их класс действительно выше. На групповом этапе Франция обыграла Сенегал – 3:1, Ирак – 3:0, а также норвежцев, игравших не основным составом – 4:1.

В 1/16 финала не была особого сопротивления от шведов – 3:0. Настоящую зарубу пришлось пережить против Парагвая, где соперник больше хотел сломать, чем играть в футбол, французы все-таки смогли выиграть, благодаря реализованному пенальти. Идет игра у Мбаппе, на его счету 7 голов и две результативные передачи, хорошо смотрятся и Олисе, Дембеле, в любой момент могут сделать разницу Дуэ и Баркола.

Пока французов справедливо считают главными претендентами на трофей, но в предстоящем матче у них могут возникнуть серьезные проблемы.

Марокко

Действующие чемпионы Африки могут повторить свой успех последнего чемпионата мира, когда они дошли до четвертьфинала. Пока Марокко выглядит хорошо, в группе были вторыми, сыграли 1:1 против Бразилии, одолели Шотландию – 1:0 и Гаити – 4:2.

Команда была близка к вылету в 1/16 финала против Нидерландов, так как сравняла счет в компенсированное время – 1:1, а потом удалось выиграть в серии пенальти. В 1/8 финала была победа над одними из хозяев турнира, сборной Канады – 3:0.

Такого звездного состава у марокканцев нет, но если Хакими и Браим Диас покажут свою лучшую игру, этих ребят будет тяжело удержать. В таком матче будет важно сдерживать соперника, сыграть дисциплинированно.

Личные встречи

История очных противостояний насчитывает шесть матчей, 4 победы французов и две ничьи. Самой памятной и важной была битва в полуфинале чемпионата мира 2022 года, тогда Франция выиграла со счетом 2:0.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.55 для Франции и 6.50 для Марокко. Кто получится сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

Нас ожидает противостояние двух сильных команд, французы на бумаге фавориты, здесь не может быть иначе, ведь по составу европейская сборная точно сильнее. Марокко умеет играть организовано, в этом его главное оружие. Смогут ли африканцы сдержать Мбаппе и компанию? Не думаю, что команду покажут открытый футбол, поставлю здесь на тотал меньше 2,5 голов за 1,84.