ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ отпустил полузащитника в Барселону
Эспаньол арендовал Габриэла Москардо
Каталонский «Эспаньол» из Барселоны официально объявил о подписании контракта с бразильским опорным полузащитником парижского «Пари Сен-Жермен» Габриэлом Москардо.
Отмечается, что переход 20-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.
Пока неизвестно, предусмотрена ли в соглашении опция выкупа.
В сезоне 2025/26 Габриэл Москардо на правах аренды провел 39 матчей на клубном уровне в составе португальской «Браги», отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.
Ранее «Пари Сен-Жермен» подписал Алессандро Лонгони.
✍️ OFICIAL | Gabriel Moscardo, nou jugador de l'#RCDE. Benvingut, perico ⚪️🔵— RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) July 8, 2026
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