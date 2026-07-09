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  4. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ отпустил полузащитника в Барселону
Испания
09 июля 2026, 03:46 |
240
0

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ отпустил полузащитника в Барселону

Эспаньол арендовал Габриэла Москардо

09 июля 2026, 03:46 |
240
0
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ отпустил полузащитника в Барселону
ФК Эспаньол. Габриэл Москардо
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Каталонский «Эспаньол» из Барселоны официально объявил о подписании контракта с бразильским опорным полузащитником парижского «Пари Сен-Жермен» Габриэлом Москардо.

Отмечается, что переход 20-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.

Пока неизвестно, предусмотрена ли в соглашении опция выкупа.

В сезоне 2025/26 Габриэл Москардо на правах аренды провел 39 матчей на клубном уровне в составе португальской «Браги», отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Ранее «Пари Сен-Жермен» подписал Алессандро Лонгони.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Эспаньол
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