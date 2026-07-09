ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ отпустил полузащитника в Барселону

Каталонский «Эспаньол» из Барселоны официально объявил о подписании контракта с бразильским опорным полузащитником парижского «Пари Сен-Жермен» Габриэлом Москардо.

Отмечается, что переход 20-летнего футболиста состоялся на правах сезонной аренды.

Пока неизвестно, предусмотрена ли в соглашении опция выкупа.

В сезоне 2025/26 Габриэл Москардо на правах аренды провел 39 матчей на клубном уровне в составе португальской «Браги», отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7 миллионов евро.

Ранее «Пари Сен-Жермен» подписал Алессандро Лонгони.