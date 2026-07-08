Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Европейские сборные повторили интересное достижение на чемпионатах мира
Чемпионат мира
08 июля 2026, 20:21 |
404
0

Европейские сборные повторили интересное достижение на чемпионатах мира

Второй раз в истории мундиалей за пределами Европы до 1/4 финала дошли шесть стран из УЕФА

08 июля 2026, 20:21 |
404
0
Европейские сборные повторили интересное достижение на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

На чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, состоялись заключительные матчи 1/8 финала, по итогам которых определились восемь претендентов на престижный трофей.

До стадии четвертьфиналов ЧМ-2026 дошли шесть сборных, представляющих УЕФА – ими стали Франция, Испания, Бельгия, Англия, Норвегия и Швейцария.

Это стало повторением одного из лучших результатов за всю историю проведения мундиалей за пределами Европы – на ЧМ-1962 в Чили на этой стадии также играло шесть европейских команд.

Рекордным для европейских сборных остается ЧМ-1994, состоявшийся в США. Тогда сразу семь представителей УЕФА сыграли в четвертьфиналах.

Количество сборных УЕФА, вышедших в четвертьфинал чемпионатов мира, состоявшихся вне Европы:

  • 7 – 1994 (США): Румыния, Швеция, Нидерланды, Болгария, Германия, Италия, Испания
  • 6 – 2026 (США, Канада, Мексика): Франция, Испания, Бельгия, Англия, Норвегия, Швейцария
  • 6 – 1962 (Чили): СССР, Англия, ФРГ, Югославия, Венгрия, Чехословакия
  • 5 – 2022 (Катар): Нидерланды, Хорватия, Англия, Франция, Португалия
  • 5 – 1986 (Мексика): Англия, Испания, Бельгия, Франция, ФРГ
  • 4 – 2014 (Бразилия): Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия
  • 4 – 2002 (Япония, Южная Корея): Германия, Испания, Англия, Турция
  • 4 – 1970 (Мексика): СССР, Италия, ФРГ, Англия
  • 3 – 2010 (ЮАР): Нидерланды, Германия, Испания

На чемпионатах мира 1930 (Уругвай), 1950 (Бразилия) и 1978 (Аргентина) лет стадии четвертьфиналов не было.

По теме:
Арсен ВЕНГЕР: «Только эта команда может остановить Францию на ЧМ-2026»
Устал от футбола. Неймар может завершить карьеру: у него есть 3 варианта
«Хочу извиниться». Балогун сделал заявление после вылета США с ЧМ
ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Англии по футболу сборная Норвегии по футболу сборная Швейцарии по футболу статистика
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома получила официальное предложение по Довбику. Решение принято
Футбол | 08 июля 2026, 20:22 0
Рома получила официальное предложение по Довбику. Решение принято
Рома получила официальное предложение по Довбику. Решение принято

Римляне отказали «Дженоа»

«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
Бокс | 08 июля 2026, 04:35 7
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике
«Ему конец». В Великобритании поставили крест на Усике

Логан советует Александру завершить карьеру

Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
Футбол | 08.07.2026, 07:00
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Теннис | 08.07.2026, 16:50
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Marta on fire. Костюк разобралась с Паолини и вышла в полуфинал Уимблдона!
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
Футбол | 08.07.2026, 09:42
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
Жирона дала официальное разрешение Виктору Цыганкову
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Букмекеры выбрали главного фаворита ЧМ-2026 перед стартом 1/4 финала
Букмекеры выбрали главного фаворита ЧМ-2026 перед стартом 1/4 финала
08.07.2026, 08:45 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Позору – быть. Два боксера сразятся за титул Усика
07.07.2026, 10:07 8
Бокс
Куарежма назвал виновника вылета Португалии с ЧМ-2026: «Не внушал доверия»
Куарежма назвал виновника вылета Португалии с ЧМ-2026: «Не внушал доверия»
07.07.2026, 01:44 2
Футбол
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
Турки аль-Шейх решил организовать большой бой и выдвинул условие
08.07.2026, 10:34
Бокс
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
Известный тренер решил подписать Довбика. Роскошный вариант трансфера
07.07.2026, 00:48 7
Футбол
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
Тренер Египта: «Зачем вы нас пригласили играть? Это договорной матч»
08.07.2026, 10:18 32
Футбол
Костюк – среди лучших. Стали известны все пары 1/4 финала Уимблдона-2026
Костюк – среди лучших. Стали известны все пары 1/4 финала Уимблдона-2026
06.07.2026, 20:05 4
Теннис
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
ФИФА и УЕФА поставили точку в вопросе возвращения россии в футбол
08.07.2026, 15:22 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем