Европейские сборные повторили интересное достижение на чемпионатах мира
Второй раз в истории мундиалей за пределами Европы до 1/4 финала дошли шесть стран из УЕФА
На чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, состоялись заключительные матчи 1/8 финала, по итогам которых определились восемь претендентов на престижный трофей.
До стадии четвертьфиналов ЧМ-2026 дошли шесть сборных, представляющих УЕФА – ими стали Франция, Испания, Бельгия, Англия, Норвегия и Швейцария.
Это стало повторением одного из лучших результатов за всю историю проведения мундиалей за пределами Европы – на ЧМ-1962 в Чили на этой стадии также играло шесть европейских команд.
Рекордным для европейских сборных остается ЧМ-1994, состоявшийся в США. Тогда сразу семь представителей УЕФА сыграли в четвертьфиналах.
Количество сборных УЕФА, вышедших в четвертьфинал чемпионатов мира, состоявшихся вне Европы:
- 7 – 1994 (США): Румыния, Швеция, Нидерланды, Болгария, Германия, Италия, Испания
- 6 – 2026 (США, Канада, Мексика): Франция, Испания, Бельгия, Англия, Норвегия, Швейцария
- 6 – 1962 (Чили): СССР, Англия, ФРГ, Югославия, Венгрия, Чехословакия
- 5 – 2022 (Катар): Нидерланды, Хорватия, Англия, Франция, Португалия
- 5 – 1986 (Мексика): Англия, Испания, Бельгия, Франция, ФРГ
- 4 – 2014 (Бразилия): Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия
- 4 – 2002 (Япония, Южная Корея): Германия, Испания, Англия, Турция
- 4 – 1970 (Мексика): СССР, Италия, ФРГ, Англия
- 3 – 2010 (ЮАР): Нидерланды, Германия, Испания
На чемпионатах мира 1930 (Уругвай), 1950 (Бразилия) и 1978 (Аргентина) лет стадии четвертьфиналов не было.
75% - Six of the eight quarter-finalists at the 2026 World Cup are from UEFA, the highest number of European nations at this stage of a WC held outside Europe since 1994 (7 in the USA).— OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026
Gluttonous. pic.twitter.com/6uSJR4pNO7
6 nations européennes sont se qualifiées en quart de finales sur une édition d'une Coupe du Monde organisée en dehors de l'EUROPE pour la 1ère fois depuis 1994 aux Etats-Unis (7). #COLSUI— Stats Foot (@Statsdufoot) July 8, 2026
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