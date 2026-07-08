Европейские сборные повторили интересное достижение на чемпионатах мира

На чемпионате мира, который проходит в США, Канаде и Мексике, состоялись заключительные матчи 1/8 финала, по итогам которых определились восемь претендентов на престижный трофей.

До стадии четвертьфиналов ЧМ-2026 дошли шесть сборных, представляющих УЕФА – ими стали Франция, Испания, Бельгия, Англия, Норвегия и Швейцария.

Это стало повторением одного из лучших результатов за всю историю проведения мундиалей за пределами Европы – на ЧМ-1962 в Чили на этой стадии также играло шесть европейских команд.

Рекордным для европейских сборных остается ЧМ-1994, состоявшийся в США. Тогда сразу семь представителей УЕФА сыграли в четвертьфиналах.

Количество сборных УЕФА, вышедших в четвертьфинал чемпионатов мира, состоявшихся вне Европы:

7 – 1994 (США): Румыния, Швеция, Нидерланды, Болгария, Германия, Италия, Испания

6 – 2026 (США, Канада, Мексика): Франция, Испания, Бельгия, Англия, Норвегия, Швейцария

6 – 1962 (Чили): СССР, Англия, ФРГ, Югославия, Венгрия, Чехословакия

5 – 2022 (Катар): Нидерланды, Хорватия, Англия, Франция, Португалия

5 – 1986 (Мексика): Англия, Испания, Бельгия, Франция, ФРГ

4 – 2014 (Бразилия): Франция, Германия, Нидерланды, Бельгия

4 – 2002 (Япония, Южная Корея): Германия, Испания, Англия, Турция

4 – 1970 (Мексика): СССР, Италия, ФРГ, Англия

3 – 2010 (ЮАР): Нидерланды, Германия, Испания

На чемпионатах мира 1930 (Уругвай), 1950 (Бразилия) и 1978 (Аргентина) лет стадии четвертьфиналов не было.

75% - Six of the eight quarter-finalists at the 2026 World Cup are from UEFA, the highest number of European nations at this stage of a WC held outside Europe since 1994 (7 in the USA).



Gluttonous. pic.twitter.com/6uSJR4pNO7 — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2026