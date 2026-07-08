От Хендерсона до Варгасов: акценты 1/8 финала мундиаля

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – акцентирует внимание на интересных моментах стадии 1/8 финала чемпионата мира.

Синхронный вылет хозяев. Канада – Мексика – США

Североамериканские страны, гостеприимно принимающие текущий турнир, словно сговорились: гордо преодолев группу и первую стадию плей-офф, они все, как один, вылетели на втором плей-оффном этапе, проявив разный уровень конкурентоспособности, однако, в конце концов, продемонстрировав идентичные результаты.

2 пенальти в ворота команды-победительницы. Бразилия – Норвегия

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Пентакампеоны в матче против «викингов» получили право на пробитие двух 11-метровых. Если в начале матча Бруну Гимараэш свой шанс упустил, то на 10-й компенсированной ко 2-му тайму минуте Неймар гол с точки забил. Впрочем, это не помогло бразильцам одолеть норвежскую команду. Еще до экзерсиса Неймара с 11-ти метров Эрлинг Холланд и без пенальти дважды поразил ворота южноамериканцев.

Отсрочка. Мексика – Англия

Из-за сильного ливня и угрозы ударов молнии поединок между мексиканцами и англичанами был отложен на час (сразу вспоминается украинско-французское противостояние в украинском Донецке на Euro-2012). От этого выиграли англичане. В яркой битве они забили на гол больше (3:2). Джуд Беллингем в эпилоге 1-го тайма в течение трех минут отличился двумя голами. Британец Джарелл Куанса был удален с поля на 54-й минуте (грубый подкат с риском нанесения травмы), однако родоначальники футбола проявили жажду победы и устояли под натиском энергичных хозяев.

Травматичное празднование. Джордан Хендерсон

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Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон так праздновал победу над мексиканцами, что в неудачной попытке перепрыгнуть рекламный щит поскользнулся, упал и получил травму запястья. Как следствие, ему понадобилось оперативное вмешательство. На текущем мундиале он уже не сыграет. Добавлю, что по иронии судьбы и в этой игре Хендерсон не участвовал.

Разорванная бутса Педру Нету

Полузащитник португальской сборной Педру Нету во время пиренейского дерби против испанцев столкнулся с проблемой разорванной бутсы. Огромную дыру в экипировке португальца смаковали операторы всего мира. В конце концов, Педру Нету заменил ту ненужность на бутсу без изъянов.

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Посвящение. Ромелу Лукаку для Амаду Онана

В начале матча с американцами полузащитник бельгийской сборной Амаду Онана получил тяжелую травму – разрыв передней крестообразной связки колена. Затем он с помощью костылей вернулся на скамейку запасных, где и досматривал игру. Ромелу Лукаку прямо перед финальным свистком поставил победную точку в матче (4:1) и, празднуя гол, поднял футболку с фамилией травмированного партнера по команде, выказав таким образом полную поддержку пострадавшему.

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Камбэк. Аргентина – Египет

Действующие чемпионы мира висели на тончайшем волоске, однако сумели выкарабкаться из удушающих сетей раннего вылета. Египтяне вели с разницей в 2 мяча чуть ли не до 80-й минуты, однако аргентинцы до окончания 2-го тайма сумели отличиться трижды, вдребезги разбив мечты «Фараонов» о четвертьфинале. Да и голы чемпионов мира – один краше другого! По моему мнению, пока что это лучшая игра нынешнего мундиаля!

Варгас против Варгаса. Швейцария – Колумбия

Вязкая позиционная борьба на протяжении основного и дополнительного времени в этой игре напомнила нам другую встречу с участием швейцарцев в 1/8 финала чемпионата мира. 20 лет назад в Германии после нулей на табло швейцарцы продемонстрировали абсолютное неумение бить пенальти (куда им справиться с «вечно первым» Александром Шовковским!). В этом году в Ванкувере «нейтралы» пробили пенальти куда лучше. Примечательной и в определенной степени символичной стала решающая дуэль: швейцарец Рубен Варгас против колумбийского кипера Камило Варгаса. Лучшим оказался европеец, и подопечные Мурата Якина проследовали в четвертьфинал.

Алексей РЫЖКОВ