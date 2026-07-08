ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия подписала Алиу Диенга
Летучие мыши усилились полузащитником
Испанский клуб «Валенсия» официально объявил о подписании контракта с малийским опорным полузащитником каирского «Аль-Ахли» Алиу Диенгом.
Отмечается, что контракт между 28-летним футболистом и египетским клубом будет действовать до лета 2028 года.
Переход состоялся на правах свободного агента.
В сезоне 2025/26 Алиу Диенг провёл 31 матч на клубном уровне, забив 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.
Ранее «Валенсия» продлила контракт с главным тренером Карлосом Корбераном.
COMUNICADO OFICIAL | ALIOU DIENG #BenvingutDieng#ADNVCF— Valencia CF (@valenciacf) July 7, 2026
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