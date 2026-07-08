ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия подписала Алиу Диенга

Испанский клуб «Валенсия» официально объявил о подписании контракта с малийским опорным полузащитником каирского «Аль-Ахли» Алиу Диенгом.

Отмечается, что контракт между 28-летним футболистом и египетским клубом будет действовать до лета 2028 года.

Переход состоялся на правах свободного агента.

В сезоне 2025/26 Алиу Диенг провёл 31 матч на клубном уровне, забив 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Ранее «Валенсия» продлила контракт с главным тренером Карлосом Корбераном.