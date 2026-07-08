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Испания
08 июля 2026, 13:57 |
153
0

ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия подписала Алиу Диенга

Летучие мыши усилились полузащитником

08 июля 2026, 13:57 |
153
0
ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия подписала Алиу Диенга
ФК Валенсия. Алиу Диенг
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Испанский клуб «Валенсия» официально объявил о подписании контракта с малийским опорным полузащитником каирского «Аль-Ахли» Алиу Диенгом.

Отмечается, что контракт между 28-летним футболистом и египетским клубом будет действовать до лета 2028 года.

Переход состоялся на правах свободного агента.

В сезоне 2025/26 Алиу Диенг провёл 31 матч на клубном уровне, забив 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

Ранее «Валенсия» продлила контракт с главным тренером Карлосом Корбераном.

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Дмитрий Вус Источник: ФК Валенсия
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