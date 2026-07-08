Жирона начнет подготовку к новому сезону с тремя украинцами в составе

В среду, 8 июля, испанская «Жирона» начнет подготовку к новому сезону – клуб занял предпоследнее место в турнирной таблице элитного дивизиона и вылетел в Сегунду.

Сначала футболисты каталонской команды пройдут медицинский осмотр, после чего проведут тренировку на базе под руководством нового главного тренера Кике Альвареса.

Опытный 50-летний специалист сможет рассчитывать на трех игроков из Украины – вратаря Владислава Крапивцова, форвардов Владислава Ваната и Александра Пищура.

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков находится в отпуске и получил разрешение от «Жироны», которое позволяет присоединиться к команде позже.

Соперниками каталонского коллектива по спаррингам станут:

22 июля в 20:00, испанский Олот

25 июля в 11:30, испанский Алавес

29 июля в 19:30, испанский Кастельон

1 августа в 20:00, английский Арсенал

8 августа в 21:30, испанский Химнастик

💪 Tornem a la feina! pic.twitter.com/5Zt31o7X9b — Girona FC (@GironaFC) July 8, 2026