Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона начнет подготовку к новому сезону с тремя украинцами в составе
Испания
08 июля 2026, 17:21 |
916
1

Жирона начнет подготовку к новому сезону с тремя украинцами в составе

Ванат, Пищур и Крапивцов присоединятся к новому главному тренеру Кике Альваресу 8 июля

08 июля 2026, 17:21 |
916
1 Comments
Жирона начнет подготовку к новому сезону с тремя украинцами в составе
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В среду, 8 июля, испанская «Жирона» начнет подготовку к новому сезону – клуб занял предпоследнее место в турнирной таблице элитного дивизиона и вылетел в Сегунду.

Сначала футболисты каталонской команды пройдут медицинский осмотр, после чего проведут тренировку на базе под руководством нового главного тренера Кике Альвареса.

Опытный 50-летний специалист сможет рассчитывать на трех игроков из Украины – вратаря Владислава Крапивцова, форвардов Владислава Ваната и Александра Пищура.

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков находится в отпуске и получил разрешение от «Жироны», которое позволяет присоединиться к команде позже.

Соперниками каталонского коллектива по спаррингам станут:

  • 22 июля в 20:00, испанский Олот
  • 25 июля в 11:30, испанский Алавес
  • 29 июля в 19:30, испанский Кастельон
  • 1 августа в 20:00, английский Арсенал
  • 8 августа в 21:30, испанский Химнастик
По теме:
Источник: Холанд с детства увлекается Реалом
Определен стартовый состав Зари на матч против чешской команды Словацко
Оболонь – Локомотив – 0:0. Киевское дерби. Видеообзор матча и комментарии
чемпионат Испании по футболу Сегунда Жирона Кике Альварес Владислав Ванат Александр Пищур-младший Владислав Крапивцов Виктор Цыганков учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи
Николай Тытюк Источник: ФК Жирона
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
Футбол | 08 июля 2026, 07:00 49
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026
Начинается настоящий ЧМ. Сформированы пары 1/4 финала чемпионата мира 2026

Франция – Марокко, Испания – Бельгия, Норвегия – Англия, Аргентина – Швейцария

Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Футбол | 08 июля 2026, 07:07 7
Мадридский Реал определился с будущим Лунина
Мадридский Реал определился с будущим Лунина

Вратарь не входит в планы клуба в качестве долгосрочной замены Куртуа

Сенсации не произошло. Украина дала бой чемпионам мира в Лиге наций
Волейбол | 08.07.2026, 13:52
Сенсации не произошло. Украина дала бой чемпионам мира в Лиге наций
Сенсации не произошло. Украина дала бой чемпионам мира в Лиге наций
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
Футбол | 08.07.2026, 07:54
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
Жозе МОУРИНЬО: «Позор, во что превращается футбол?»
Президент Харькова объяснил, почему решил отказаться от Металлиста 1925
Футбол | 08.07.2026, 15:23
Президент Харькова объяснил, почему решил отказаться от Металлиста 1925
Президент Харькова объяснил, почему решил отказаться от Металлиста 1925
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Будем надеяться, что в четвером они вытащат Жирону в высшый девизион
Ответить
0
Популярные новости
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
Португалия – Испания – 0:1. Джокер Мерино и слезы Роналду. Видео гола
07.07.2026, 00:45
Футбол
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
Холанд после блестящей игры на ЧМ-2026 выбрал себе новый клуб
07.07.2026, 08:48 6
Футбол
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
Килиан МБАППЕ: «Этот человек – мерзкий. Недостойна своего места»
07.07.2026, 09:06 24
Футбол
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
Ломаченко решили отправить туда, «где ему и место»
07.07.2026, 09:40 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб отказался от участия в еврокубках
06.07.2026, 16:39 1
Баскетбол
Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
Усик определил последнего соперника в карьере. Идут серьезные переговоры
08.07.2026, 02:58 5
Бокс
Куарежма назвал виновника вылета Португалии с ЧМ-2026: «Не внушал доверия»
Куарежма назвал виновника вылета Португалии с ЧМ-2026: «Не внушал доверия»
07.07.2026, 01:44 2
Футбол
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
Джошуа ответил Фьюри, считающему, что дважды победил Усика
08.07.2026, 08:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем