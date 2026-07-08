Жирона начнет подготовку к новому сезону с тремя украинцами в составе
Ванат, Пищур и Крапивцов присоединятся к новому главному тренеру Кике Альваресу 8 июля
В среду, 8 июля, испанская «Жирона» начнет подготовку к новому сезону – клуб занял предпоследнее место в турнирной таблице элитного дивизиона и вылетел в Сегунду.
Сначала футболисты каталонской команды пройдут медицинский осмотр, после чего проведут тренировку на базе под руководством нового главного тренера Кике Альвареса.
Опытный 50-летний специалист сможет рассчитывать на трех игроков из Украины – вратаря Владислава Крапивцова, форвардов Владислава Ваната и Александра Пищура.
Вингер сборной Украины Виктор Цыганков находится в отпуске и получил разрешение от «Жироны», которое позволяет присоединиться к команде позже.
Соперниками каталонского коллектива по спаррингам станут:
- 22 июля в 20:00, испанский Олот
- 25 июля в 11:30, испанский Алавес
- 29 июля в 19:30, испанский Кастельон
- 1 августа в 20:00, английский Арсенал
- 8 августа в 21:30, испанский Химнастик
🔛 Demà comença la pretemporada 2026-2027https://t.co/IHgHWGsBUS pic.twitter.com/b5zwIxu3lk— Girona FC (@GironaFC) July 7, 2026
💪 Tornem a la feina! pic.twitter.com/5Zt31o7X9b— Girona FC (@GironaFC) July 8, 2026
🤝 El primer contacte amb el míster pic.twitter.com/wDbxPFhhEU— Girona FC (@GironaFC) July 8, 2026
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