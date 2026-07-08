ФОТО. Фанат Англии спас мексиканку, которая упала в канал

Английский болельщик стал героем после матча чемпионата мира-2026 между Англией и Мексикой.

Во время празднований в районе Сочимилько в Мехико фанат сборной Англии спас болельщицу Мексики, которая упала в канал. На видео видно, как женщина держится за руку англичанина, а он помогает ей выбраться из воды на лодку.

После этого присутствующие начали радостно аплодировать и петь песню Wonderwall группы Oasis, которая стала неофициальным гимном английских фанатов на этом турнире. Особенно символично прозвучала строчка: «You’re gonna be the one that saves me» – «Ты будешь тем, кто меня спасет».

Vексиканская фанатка перешла на лодку с английскими болельщиками, когда размахивала флагом Мексики. Вероятно, она упала в воду, когда пыталась вернуться на свою лодку.

К счастью, женщина не получила серьезных повреждений. После инцидента фанаты Англии и Мексики продолжили празднование вместе.