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08 июля 2026, 04:23 | Обновлено 08 июля 2026, 04:25
319
0

ФОТО. Фанат Англии спас мексиканку, которая упала в канал

После спасения болельщики спели хит Wonderwall

08 июля 2026, 04:23 | Обновлено 08 июля 2026, 04:25
319
0
ФОТО. Фанат Англии спас мексиканку, которая упала в канал
ФОТО: The Sun
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Английский болельщик стал героем после матча чемпионата мира-2026 между Англией и Мексикой.

Во время празднований в районе Сочимилько в Мехико фанат сборной Англии спас болельщицу Мексики, которая упала в канал. На видео видно, как женщина держится за руку англичанина, а он помогает ей выбраться из воды на лодку.

После этого присутствующие начали радостно аплодировать и петь песню Wonderwall группы Oasis, которая стала неофициальным гимном английских фанатов на этом турнире. Особенно символично прозвучала строчка: «You’re gonna be the one that saves me» – «Ты будешь тем, кто меня спасет».

Vексиканская фанатка перешла на лодку с английскими болельщиками, когда размахивала флагом Мексики. Вероятно, она упала в воду, когда пыталась вернуться на свою лодку.

К счастью, женщина не получила серьезных повреждений. После инцидента фанаты Англии и Мексики продолжили празднование вместе.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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