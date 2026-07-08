ФОТО. Отец Неймара эмоционально обратился к сыну после вылета с ЧМ

Отец Неймара обратился к своему сыну после вылета сборной Бразилии с чемпионата мира-2026.

Команда Карло Анчелотти завершила выступления на турнире после поражения от Норвегии в 1/8 финала. После этого Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии.

34-летний форвард, который является лучшим бомбардиром в истории национальной команды с 80 голами, пока не комментировал вылет Бразилии в соцсетях.

Его отец Неймар да Силва Сантос-старший опубликовал в Instagram эмоциональное письмо, в котором поддержал футболиста.

«Сын, продолжай играть в футбол. Снова найди радость в том, чтобы чувствовать мяч у своих ног. Снова улыбайся на поле. Сегодня ты здоров. Бог дал тебе еще один шанс делать то, что ты всегда любил», – написал отец Неймара.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Неймар не играл за сборную Бразилии с октября 2023 года, когда получил разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. После сильных выступлений за «Сантос» он попал в заявку Бразилии на чемпионат мира, однако из-за мышечных проблем сыграл лишь в двух из пяти матчей команды на турнире.

В матче против Норвегии Неймар реализовал пенальти и стал вторым бразильцем после Пеле, который забивал на четырех чемпионатах мира.

«Не бойся завтрашнего дня. Живи сегодня. Тренируйся. Улыбайся. Играй в футбол. Снова дари людям радость», – добавил отец футболиста.