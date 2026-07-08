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08 июля 2026, 02:14 | Обновлено 08 июля 2026, 02:17
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ФОТО. Отец Неймара эмоционально обратился к сыну после вылета с ЧМ

34-летний форвард забил на четвертом ЧМ, но снова остался без главного трофея

08 июля 2026, 02:14 | Обновлено 08 июля 2026, 02:17
160
0
ФОТО. Отец Неймара эмоционально обратился к сыну после вылета с ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
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Отец Неймара обратился к своему сыну после вылета сборной Бразилии с чемпионата мира-2026.

Команда Карло Анчелотти завершила выступления на турнире после поражения от Норвегии в 1/8 финала. После этого Неймар объявил о завершении карьеры в сборной Бразилии.

34-летний форвард, который является лучшим бомбардиром в истории национальной команды с 80 голами, пока не комментировал вылет Бразилии в соцсетях.

Его отец Неймар да Силва Сантос-старший опубликовал в Instagram эмоциональное письмо, в котором поддержал футболиста.

«Сын, продолжай играть в футбол. Снова найди радость в том, чтобы чувствовать мяч у своих ног. Снова улыбайся на поле. Сегодня ты здоров. Бог дал тебе еще один шанс делать то, что ты всегда любил», – написал отец Неймара.

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Неймар не играл за сборную Бразилии с октября 2023 года, когда получил разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. После сильных выступлений за «Сантос» он попал в заявку Бразилии на чемпионат мира, однако из-за мышечных проблем сыграл лишь в двух из пяти матчей команды на турнире.

В матче против Норвегии Неймар реализовал пенальти и стал вторым бразильцем после Пеле, который забивал на четырех чемпионатах мира.

«Не бойся завтрашнего дня. Живи сегодня. Тренируйся. Улыбайся. Играй в футбол. Снова дари людям радость», – добавил отец футболиста.

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фото Неймар сборная Бразилии по футболу lifestyle Сантос
Максим Лапченко Источник: ESPN
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