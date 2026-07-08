Будут пенальти. Швейцария и Колумбия не забили ни одного гола за 120 минут

7 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Колумбии.

Матч проходит на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере.

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Основное время и дополнительное время встречи завершились со счётом 0:0, поэтому игра перешла в серию пенальти.

Чемпионат мира 2026 года. 1/8 финала, 7 июля

Швейцария – Колумбия – 0:0