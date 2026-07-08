Чемпионат мира08 июля 2026, 01:38 | Обновлено 08 июля 2026, 01:43
182
0
Будут пенальти. Швейцария и Колумбия не забили ни одного гола за 120 минут
Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0
08 июля 2026, 01:38 | Обновлено 08 июля 2026, 01:43
182
0
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7 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Колумбии.
Матч проходит на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере.
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Основное время и дополнительное время встречи завершились со счётом 0:0, поэтому игра перешла в серию пенальти.
Чемпионат мира 2026 года. 1/8 финала, 7 июля
Швейцария – Колумбия – 0:0
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