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  4. Будут пенальти. Швейцария и Колумбия не забили ни одного гола за 120 минут
Чемпионат мира
08 июля 2026, 01:38 | Обновлено 08 июля 2026, 01:43
182
0

Будут пенальти. Швейцария и Колумбия не забили ни одного гола за 120 минут

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0

08 июля 2026, 01:38 | Обновлено 08 июля 2026, 01:43
182
0
Будут пенальти. Швейцария и Колумбия не забили ни одного гола за 120 минут
Getty Images/Global Images Ukraine
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7 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Швейцарии и Колумбии.

Матч проходит на стадионе «Би-Си Плейс» в Ванкувере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Основное время и дополнительное время встречи завершились со счётом 0:0, поэтому игра перешла в серию пенальти.

Чемпионат мира 2026 года. 1/8 финала, 7 июля

Швейцария – Колумбия – 0:0

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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