Швейцария – Колумбия. Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2026
Матч 1/8 финала ЧМ-2026 начнется в 23:00 по киевскому времени
7 июля в 23:00 по киевскому времени начнётся матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сыграют сборные Швейцарии и Колумбии.
Перед началом матча тренеры обеих команд объявили стартовые составы на эту игру.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В 1/4 финала победитель пары Швейцария – Колумбия сыграет с Аргентиной.
Главный тренер сборной Швейцарии – Мурат Якин, в то время как Колумбию тренирует Нестор Лоренсо.
Стали известны стартовые составы на матч Швейцария – Колумбия:
Швейцария: Кобель, Родригес, Аканджи, Эльведи, Закария, Джака, Фройлер, Яшари, Ндойе, Ридер, Эмболо
Колумбия: Варгас, Мохика, Лукуми, Санчес, Муньос, Ариас, Лерма, Пуэрта, Диас, Хамес, Суарес
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