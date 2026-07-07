Швейцария – Колумбия. Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2026

7 июля в 23:00 по киевскому времени начнётся матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сыграют сборные Швейцарии и Колумбии.

Перед началом матча тренеры обеих команд объявили стартовые составы на эту игру.

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В 1/4 финала победитель пары Швейцария – Колумбия сыграет с Аргентиной.

Главный тренер сборной Швейцарии – Мурат Якин, в то время как Колумбию тренирует Нестор Лоренсо.

Стали известны стартовые составы на матч Швейцария – Колумбия:

Швейцария: Кобель, Родригес, Аканджи, Эльведи, Закария, Джака, Фройлер, Яшари, Ндойе, Ридер, Эмболо

Колумбия: Варгас, Мохика, Лукуми, Санчес, Муньос, Ариас, Лерма, Пуэрта, Диас, Хамес, Суарес