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Чемпионат мира
07 июля 2026, 22:05 | Обновлено 07 июля 2026, 22:06
93
0

Швейцария – Колумбия. Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2026

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 начнется в 23:00 по киевскому времени

07 июля 2026, 22:05 | Обновлено 07 июля 2026, 22:06
93
0
Швейцария – Колумбия. Стали известны стартовые составы на матч ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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7 июля в 23:00 по киевскому времени начнётся матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, в котором сыграют сборные Швейцарии и Колумбии.

Перед началом матча тренеры обеих команд объявили стартовые составы на эту игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/4 финала победитель пары Швейцария – Колумбия сыграет с Аргентиной.

Главный тренер сборной Швейцарии – Мурат Якин, в то время как Колумбию тренирует Нестор Лоренсо.

Стали известны стартовые составы на матч Швейцария – Колумбия:

Швейцария: Кобель, Родригес, Аканджи, Эльведи, Закария, Джака, Фройлер, Яшари, Ндойе, Ридер, Эмболо

Колумбия: Варгас, Мохика, Лукуми, Санчес, Муньос, Ариас, Лерма, Пуэрта, Диас, Хамес, Суарес

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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