В Сантосе паника. После ЧМ-2026 Неймар может сменить клуб

Руководство «Сантоса» серьезно обеспокоено слухами о том, что их звездный игрок Неймар после ЧМ-2026 может не вернуться в состав команды.

Недавно стало известно, что клуб MLS «Цинциннати» готовится предложить бразильцу выгодные условия сотрудничества. Контракт Неймара с «Сантосом» действует до конца декабря текущего года. В клубе уверены, что футболист не уйдет до истечения срока соглашения, однако также существуют некоторые опасения, что он останется в США.

Представители «Сантоса» уже назначили встречу с агентами Неймара, чтобы обсудить его будущее. Как известно, накануне Неймар объявил о завершении международной карьеры.