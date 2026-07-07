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  4. В Сантосе паника. После ЧМ-2026 Неймар может сменить клуб
Бразилия
07 июля 2026, 20:07 |
415
0

В Сантосе паника. После ЧМ-2026 Неймар может сменить клуб

Бразильца ждут в США

07 июля 2026, 20:07 |
415
0
В Сантосе паника. После ЧМ-2026 Неймар может сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар
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Руководство «Сантоса» серьезно обеспокоено слухами о том, что их звездный игрок Неймар после ЧМ-2026 может не вернуться в состав команды.

Недавно стало известно, что клуб MLS «Цинциннати» готовится предложить бразильцу выгодные условия сотрудничества. Контракт Неймара с «Сантосом» действует до конца декабря текущего года. В клубе уверены, что футболист не уйдет до истечения срока соглашения, однако также существуют некоторые опасения, что он останется в США.

Представители «Сантоса» уже назначили встречу с агентами Неймара, чтобы обсудить его будущее. Как известно, накануне Неймар объявил о завершении международной карьеры.

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Неймар Сантос чемпионат Бразилии по футболу Major League Soccer (MLS) Цинциннати (MLS) трансферы
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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