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Сборная США нашла свой момент против Бельгии в 1/8 финала на ЧМ-2026.

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Американцы пропустили первыми, но еще в первом тайме смогли сравнять счет.

На 31-й минуте Малик Тилльман эффектно исполнил штрафной удар и прошил Тибо Куртуа.

Не обошлось без рикошета: благодаря касанию Ханса Ванакена мяч влетел в сетку.

ВИДЕО. Конфетка. Сборная США со штрафного сравняла счет в игре с Бельгией