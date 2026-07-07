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Чемпионат мира
07 июля 2026, 03:34 | Обновлено 07 июля 2026, 03:38
99
0

ВИДЕО. Конфетка. Сборная США со штрафного сравняла счет в игре с Бельгией

Малик Тилльман заставил фанатов кричать от радости

07 июля 2026, 03:34 | Обновлено 07 июля 2026, 03:38
99
0
ВИДЕО. Конфетка. Сборная США со штрафного сравняла счет в игре с Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная США нашла свой момент против Бельгии в 1/8 финала на ЧМ-2026.

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Американцы пропустили первыми, но еще в первом тайме смогли сравнять счет.

На 31-й минуте Малик Тилльман эффектно исполнил штрафной удар и прошил Тибо Куртуа.

Не обошлось без рикошета: благодаря касанию Ханса Ванакена мяч влетел в сетку.

ВИДЕО. Конфетка. Сборная США со штрафного сравняла счет в игре с Бельгией

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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