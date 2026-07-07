Чемпионат мира07 июля 2026, 03:34 | Обновлено 07 июля 2026, 03:38
99
0
ВИДЕО. Конфетка. Сборная США со штрафного сравняла счет в игре с Бельгией
Малик Тилльман заставил фанатов кричать от радости
07 июля 2026, 03:34 | Обновлено 07 июля 2026, 03:38
99
0
Подпишитесь на новости Sport.ua
Сборная США нашла свой момент против Бельгии в 1/8 финала на ЧМ-2026.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Американцы пропустили первыми, но еще в первом тайме смогли сравнять счет.
На 31-й минуте Малик Тилльман эффектно исполнил штрафной удар и прошил Тибо Куртуа.
Не обошлось без рикошета: благодаря касанию Ханса Ванакена мяч влетел в сетку.
ВИДЕО. Конфетка. Сборная США со штрафного сравняла счет в игре с Бельгией
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!Подписаться
Следи за нами в Google и соцсетях
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 июля 2026, 01:31 1
71-летний Жорже Жезуш договорился о контракте с федерацией
Футбол | 06 июля 2026, 07:27 6
Защитник Максим Дячук и полузащитник Антон Царенко продолжают находиться в Польше
Футбол | 07.07.2026, 00:04
Футбол | 06.07.2026, 10:23
Бокс | 06.07.2026, 04:24
Комментарии 0
Популярные новости
06.07.2026, 06:15 1
06.07.2026, 01:55 1
05.07.2026, 08:08 9
06.07.2026, 07:07 8
06.07.2026, 03:23 3
05.07.2026, 08:38 24
06.07.2026, 07:23 3
05.07.2026, 10:02 3