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Чемпионат мира
07 июля 2026, 03:28 | Обновлено 07 июля 2026, 03:30
176
0

ФОТО. Колено не выдержало. Сборная Бельгии потеряла игрока в матче с США

Амаду Онана досрочно завершил поединок в Сиэтле

07 июля 2026, 03:28 | Обновлено 07 июля 2026, 03:30
176
0
ФОТО. Колено не выдержало. Сборная Бельгии потеряла игрока в матче с США
Getty Images/Global Images Ukraine
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Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана получил травму в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против США.

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На 17-й минуте в борьбе за мяч Амаду неудачно приземлился на газон и почувствовал боль в колене.

Онана не смог продолжить матч и в сопровождении врачей покинул поле.

На позицию Амаду вышел Ханс Ванакен, сборная Бельгии минимально ведет в счете – 1:0.

ФОТО. Колено не выдержало. Сборная Бельгии потеряла игрока в матче с США

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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