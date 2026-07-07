Полузащитник сборной Бельгии Амаду Онана получил травму в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против США.

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На 17-й минуте в борьбе за мяч Амаду неудачно приземлился на газон и почувствовал боль в колене.

Онана не смог продолжить матч и в сопровождении врачей покинул поле.

На позицию Амаду вышел Ханс Ванакен, сборная Бельгии минимально ведет в счете – 1:0.

ФОТО. Колено не выдержало. Сборная Бельгии потеряла игрока в матче с США