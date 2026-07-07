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Чемпионат мира
07 июля 2026, 01:55 | Обновлено 07 июля 2026, 01:56
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Скандальный Балогун, звезды в запасе. США и Бельгия назвали составы на матч

Поединок 1/8 финала состоится 7 июля в 03:00 по киевскому времени

07 июля 2026, 01:55 | Обновлено 07 июля 2026, 01:56
455
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Скандальный Балогун, звезды в запасе. США и Бельгия назвали составы на матч
Getty Images/Global Images Ukraine
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Главные тренеры сборных США и Бельгии – Маурисио Почеттино и Руди Гарсия – выбрали стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ-2026.

Поединок состоится 7 июля на «Seattle Stadium» в городе Сиэтл, штат Вашингтон (США). Начнется игра в 03:00 по киевскому времени.

С первых минут в старте США выйдет Фоларин Балогун, который был удален в предыдущей игре. Однако из-за влияния Дональда Трампа с игрока была снята дисквалификация.

Неожиданным выглядит состав Бельгии на игру, так как Кевин Де Брюйне и Жереми Доку остались на скамейке запасных.

Капитаном сборной США назначен защитник Тим Рим, в то время как Бельгию к победе будет вести Юри Тилеманс.

Стартовые составы на матч США – Бельгия:

США: Фриз, Дест, Ричардс, Робинсон, Рим, Фримен, Адамс, Маккенни, Тилльман, Пулишич, Балогун

Бельгия: Куртуа, Мехеле, Де Кейпер, Кастань, Нгой, Тилеманс, Раскин, Онана, Троссард, Лукебакио, Де Кетеларе

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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