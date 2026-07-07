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  4. Матч 1/8 финала Уимблдона между Зверевым и Легечкой перенесен на 7 июля
Уимблдон
07 июля 2026, 01:15 | Обновлено 07 июля 2026, 01:16
62
0

Матч 1/8 финала Уимблдона между Зверевым и Легечкой перенесен на 7 июля

На травяном мейджоре запрещено проводить поединки после 23:00 по местному времени

07 июля 2026, 01:15 | Обновлено 07 июля 2026, 01:16
62
0
Матч 1/8 финала Уимблдона между Зверевым и Легечкой перенесен на 7 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев
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Матч 1/8 финала на Уимблдонском турнире 2026 между немцем Александром Зверевым (ATP 3) и чехом Иржи Легечкой (ATP 14) перенесен на 7 июля.

На Уимблдоне действует строгий комендантский час, запрещающий проведение матчей после 23:00 по местному времени.

Зверев лидирует 2:0 по сетам. Поединок был приостановлен во время третьей партии при счете 3:3 (30:40) на подаче немецкого теннисиста.

Уимблдон-2026. Трава, 1/8 финала

Иржи Легечка [13] – Александр Зверев [2] – 4:6, 5:7, 3:3 (30:40*)

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Александр Зверев Иржи Легечка Уимблдон-2026
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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