Матч 1/8 финала Уимблдона между Зверевым и Легечкой перенесен на 7 июля

Матч 1/8 финала на Уимблдонском турнире 2026 между немцем Александром Зверевым (ATP 3) и чехом Иржи Легечкой (ATP 14) перенесен на 7 июля.

На Уимблдоне действует строгий комендантский час, запрещающий проведение матчей после 23:00 по местному времени.

Зверев лидирует 2:0 по сетам. Поединок был приостановлен во время третьей партии при счете 3:3 (30:40) на подаче немецкого теннисиста.

Уимблдон-2026. Трава, 1/8 финала

Иржи Легечка [13] – Александр Зверев [2] – 4:6, 5:7, 3:3 (30:40*)