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Лига Европы
07 июля 2026, 22:42 |
1072
2

Известно, какой канал бесплатно покажет матч ЛЕ Динамо – Университатя

Матч будет транслироваться на телеканале 2+2

07 июля 2026, 22:42 |
1072
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Известно, какой канал бесплатно покажет матч ЛЕ Динамо – Университатя
ФК Динамо
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Первый матч «Динамо» (Киев) в квалификации Лиги Европы УЕФА против румынской «Университати» (Клуж) можно будет бесплатно посмотреть в Украине на телеканале «2+2».

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Матч состоится 9 июля на стадионе «Арена Люблин» в польском Люблине. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Именно с этого матча киевляне начнут свой еврокубковый сезон. Ответный матч запланирован на 16 июля в Румынии, где и определится команда, которая выйдет в следующий раунд квалификации Лиги Европы.

Напомним, путевку в Лигу Европы «Динамо» завоевало благодаря победе в Кубке Украины. В финале турнира киевляне обыграли «Чернигов» со счётом 3:1.

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Динамо Киев Лига Европы Университатя Клуж Динамо - Университатя Клуж
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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Дякуємо каналу.
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Дякуємо Клубу і його Президенту  за повагу до вболівальників,  за то, що не йдуть на поводу у бариг з мегого. 
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