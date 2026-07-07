Первый матч «Динамо» (Киев) в квалификации Лиги Европы УЕФА против румынской «Университати» (Клуж) можно будет бесплатно посмотреть в Украине на телеканале «2+2».

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Матч состоится 9 июля на стадионе «Арена Люблин» в польском Люблине. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Именно с этого матча киевляне начнут свой еврокубковый сезон. Ответный матч запланирован на 16 июля в Румынии, где и определится команда, которая выйдет в следующий раунд квалификации Лиги Европы.

Напомним, путевку в Лигу Европы «Динамо» завоевало благодаря победе в Кубке Украины. В финале турнира киевляне обыграли «Чернигов» со счётом 3:1.