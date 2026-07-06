ФИФА ответила на запрос Бельгийской футбольной ассоциации по Балогуну

Бельгийская футбольная ассоциация выступила с официальным заявлением в связи с решением ФИФА отменить дисквалификацию нападающего сборной Соединённых Штатов Америки Фоларина Балогуна на матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против национальной сборной Бельгии:

«В продолжение своего предыдущего заявления RBFA хотела бы публично прокомментировать события последних нескольких часов.

Узнав из сообщений СМИ о решении ФИФА отменить автоматическую дисквалификацию игрока Балогуна, RBFA направила в ФИФА письмо с просьбой предоставить копию этого решения, разъяснения относительно соблюденной процедуры, а также изложила свою позицию в отношении действующих нормативных актов.

Единственным ответом ФИФА стало письмо в адрес RBFA, в котором указывалось, что данная корреспонденция рассматривается как апелляция, что назначен судья и что у RBFA есть лишь несколько часов для оформления этой апелляции. ФИФА не предоставила никакой информации.

Согласно собственным правилам ФИФА, для того чтобы апелляция была приемлемой, обоснованное решение сначала должно быть доведено до сведения апеллянта. Хотя RBFA лишь стремилась получить законные разъяснения, ФИФА сама создала основания для апелляции и сразу же обеспечила, чтобы она была признана неприемлемой.

Всё это происходило на фоне того, что ФИФА одновременно отказывалась отвечать на законные запросы RBFA.

Кроме того, во время координационного совещания по поводу матча ФИФА намеренно исключила из своей презентации раздел, касавшийся автоматической дисквалификации игроков. Однако эта тема была частью всех подобных совещаний перед каждым из предыдущих четырёх матчей. RBFA обращалась к ФИФА как устно, так и письменно с вопросом о причинах этого изменения, однако вновь не получила никакого ответа.

Чтобы было понятно: на данный момент RBFA до сих пор не получила от ФИФА ни одного решения или объяснения по этому вопросу. Поэтому у неё нет иного выбора, как оспорить право игрока участвовать в предстоящем матче.

Независимо от спортивного результата этого матча, RBFA глубоко обеспокоена ходом событий и будет продолжать бороться в ближайшие часы, дни и месяцы в защиту фундаментальных принципов этики, честной конкуренции и интересов футбола в целом».