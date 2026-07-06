ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал экс-капитана Вереса

Одесский «Черноморец» официально объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Дмитрием Клецем.

Отмечается, что контракт между «моряками» и 30-летним футболистом заключён до окончания следующего сезона. В соглашении предусмотрена возможность продления сотрудничества ещё на 1 год.

Дмитрий — центральный полузащитник с опытом выступлений в Украинской Премьер-лиге, чемпионате Азербайджана и юношеской сборной Украины. Последние годы он провел в ровенском «Вересе», где был игроком основного состава команды и капитаном.

В составе «Вереса» Дмитрий Клец провёл пять сезонов. Всего он сыграл ровно 100 матчей в красно-чёрной футболке (94 игры на уровне Украинской Премьер-лиги, 1 переходный матч и 5 поединков в Кубке Украины), забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

Ранее «Черноморец» расстался с Вадимом Ющишиным и Анелем Райсом.