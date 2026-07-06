Власти Бельгии отреагировали на скандальную ситуацию с Балогуном

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево отреагировал на решение ФИФА отменить дисквалификацию нападающего сборной Соединённых Штатов Америки Фоларина Балогуна на матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против национальной сборной Бельгии:

«Как бывший футбольный арбитр, я всегда был привержен соблюдению правил и обеспечению справедливости решений. Это решение, очевидно, вызывает много вопросов.

Если действительно именно телефонный звонок из Белого дома привел к этому непонятному решению, то это означало бы подрыв самых основных правил футбола и спорта».