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Чемпионат мира
06 июля 2026, 16:28 |
1064
1

Власти Бельгии отреагировали на скандальную ситуацию с Балогуном

У Максима Прево много вопросов к ФИФА

06 июля 2026, 16:28 |
1064
1 Comments
Власти Бельгии отреагировали на скандальную ситуацию с Балогуном
Getty Images/Global Images Ukraine
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Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево отреагировал на решение ФИФА отменить дисквалификацию нападающего сборной Соединённых Штатов Америки Фоларина Балогуна на матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против национальной сборной Бельгии:

«Как бывший футбольный арбитр, я всегда был привержен соблюдению правил и обеспечению справедливости решений. Это решение, очевидно, вызывает много вопросов.

Если действительно именно телефонный звонок из Белого дома привел к этому непонятному решению, то это означало бы подрыв самых основных правил футбола и спорта».

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Дмитрий Вус Источник: Politico
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Не Бельія часом на 250 річчя Трампу подарували перстень з камінчиками?)))) ОТ вам і подяка))))
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