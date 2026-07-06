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Чемпионат мира
06 июля 2026, 14:12 | Обновлено 06 июля 2026, 14:14
3421
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Перешло красную черту. УЕФА сделал заявление по ситуации с Балогуном

В организации возмущены решением ФИФА

06 июля 2026, 14:12 | Обновлено 06 июля 2026, 14:14
3421
6 Comments
Перешло красную черту. УЕФА сделал заявление по ситуации с Балогуном
Getty Images/Global Images Ukraine
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УЕФА опубликовал на официальном сайте заявление относительно решения ФИФА о приостановке одноматчевой дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогуна.

«Вчерашнее решение о приостановке на испытательный период длительностью один год применения автоматической одноматчевой дисквалификации после красной карточки, показанной игроку Фоларину Балогуну, перешло красную черту.

Футбол, как и любой другой вид спорта, основывается на правилах, которые являются основой честной, справедливой и прозрачной конкуренции. Иногда правила допускают толкование. В этом случае – нет. Минимальная автоматическая дисквалификация на один матч после красной карточки не является дискреционной опцией и не требует решения компетентного органа для ее применения. Это принцип, закрепленный в регламентах, который не может быть предметом исключений, тем более в середине турнира, где несколько других игроков оказались в той же ситуации и регулярно отбывали свою дисквалификацию.

Когда определенность правил больше не гарантируется теми, кто должен их защищать, под угрозой оказывается целостность игры, а доверие к соревнованию подрывается. Такое решение также создает прецедент в текущем турнире, где подобные ситуации теперь будут требовать равного отношения, что вредит соревновательному принципу.

Футбол является самым любимым видом спорта в мире, потому что это прекрасная игра и она вызывает доверие, поскольку везде играется по одним и тем же правилам. Турнир никогда не является полностью изолированным явлением, и если речь идет о чемпионате мира, он способен оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на весь футбол в целом.

Мы выражаем свое изумление таким беспрецедентным, непонятным и неоправданным решением», – говорится в заявлении организации.

Матч 1/8 финала между США и Бельгией состоится 7 июля и начнется в 3:00 по киевскому времени на стадионе «Лумен Филд» в Сиэтле. На данный момент Балогуну разрешено принять участие во встрече.

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Иван Чирко Источник: УЕФА
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Комментарии 6
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А далі що?  Всі так поцокають язиками, похитають головами і змиряться? 
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+3
В ФИФА справедливо решили, что это будет небольшая плата за то, чтоб рыжее опудало сидело в своем оральном кабинете и не портило людям праздник. Пусть вообще все нарушения и карточки им снимут. Весь мир уже всё увидел, и американцам это не поможет.
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+2
Фифа прогнулась под старого маразматика.
То премии мира ему выписали,  то правила футбола меняют. 
Повторяю для *правильных* - не удивлюсь если в финале будут пиндосы играть. 
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+1
Відміна картки - це за межами розуміння !  Виходить, що футбол перетворюється на бої без правил по забаганці рижого індика?  То віддайте йому той кубок, нехай засуне його собі в ж.пу ! На пару з інфальтивним...!
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0
Чия б корова мичала. Ви така ж сама контора "Рога і копита". Чого тільки варті ваші рішення по зброду Мордору. а відміна червоної - найвища межа лицемірства та, водночас, демонстрація рівня такого навика, як анілінгус в недомашніх умовах. Але не переживайте, скоро і вам випаде нагода продемонструвати ваш рівень. Цікаво лише одне: це фіфочка у УПЛ навчилась чи навпаки?
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-1
Бабло перемагає ВСЕ! Походу, Бельгію вже приговорили. З карткою, чи без неї, судді свою роботу добре знають! Хоч і рівень судійства ПОКИ досить пристойний.
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-1
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