Перешло красную черту. УЕФА сделал заявление по ситуации с Балогуном
В организации возмущены решением ФИФА
УЕФА опубликовал на официальном сайте заявление относительно решения ФИФА о приостановке одноматчевой дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогуна.
«Вчерашнее решение о приостановке на испытательный период длительностью один год применения автоматической одноматчевой дисквалификации после красной карточки, показанной игроку Фоларину Балогуну, перешло красную черту.
Футбол, как и любой другой вид спорта, основывается на правилах, которые являются основой честной, справедливой и прозрачной конкуренции. Иногда правила допускают толкование. В этом случае – нет. Минимальная автоматическая дисквалификация на один матч после красной карточки не является дискреционной опцией и не требует решения компетентного органа для ее применения. Это принцип, закрепленный в регламентах, который не может быть предметом исключений, тем более в середине турнира, где несколько других игроков оказались в той же ситуации и регулярно отбывали свою дисквалификацию.
Когда определенность правил больше не гарантируется теми, кто должен их защищать, под угрозой оказывается целостность игры, а доверие к соревнованию подрывается. Такое решение также создает прецедент в текущем турнире, где подобные ситуации теперь будут требовать равного отношения, что вредит соревновательному принципу.
Футбол является самым любимым видом спорта в мире, потому что это прекрасная игра и она вызывает доверие, поскольку везде играется по одним и тем же правилам. Турнир никогда не является полностью изолированным явлением, и если речь идет о чемпионате мира, он способен оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на весь футбол в целом.
Мы выражаем свое изумление таким беспрецедентным, непонятным и неоправданным решением», – говорится в заявлении организации.
Матч 1/8 финала между США и Бельгией состоится 7 июля и начнется в 3:00 по киевскому времени на стадионе «Лумен Филд» в Сиэтле. На данный момент Балогуну разрешено принять участие во встрече.
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