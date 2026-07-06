Не только бомбардир. Как же легко любить Холанда!

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Вылет Бразилии с турнира – несколько досадный. Ведь, в отличие от тех же Германии и Нидерландов, эта сборная знала, чего хочет и что планирует делать на поле. У нее были лидеры в атаке. В конце концов, у нее была идея. Она заслужила все полученные комплименты после матча с Японией, где, да, победила с трудом и только в добавленное время – но вернула контроль над матчем в день, который начинался плохо. Кстати, в матче с Марокко чуть раньше было то же самое: провальный старт и убедительная вторая половина. Короче, фиксируем: бразильцы не были мальчиками для битья и не приехали на турнир в качестве туристов. Но вылетели. Причем довольно рано. По итогам матча, в котором победили по ударам. Создали не меньше, чем соперник. Выиграли 32:17 по касаниям мяча в чужой штрафной вопреки тому, что уступили 34:66 по проценту владения. То есть план игры вторым номером сработал. А результат – поражение. Норвегия не была лучше Бразилии. А вот лично Холанд – да.

В абзацах ниже нет ни слова критики в адрес Бразилии и похвалы норвежцев. На мой взгляд, ни одна из сторон не заслуживает радикальной и категоричной оценки своего выступления. А вот Эрлинг – вполне. Поэтому дальше только о нём.

Холанд – бомбардир. Часто оказывается на ударных позициях, чтобы забивать много голов. Все так. Но есть проблема: ну, на самом деле таких футболистов немало. В свое время, например, Иммобиле имел серию из 6 сезонов подряд с 15+ забитыми голами в Серии А. Шик забивал 16+ в Бундеслиге в каждом из 3 последних лет, когда играл больше, чем лечился. У Гирасси в том же чемпионате 66 точных ударов за последние три сезона. И это я упоминаю только тех, кто убеждал на протяжении длительного периода. А можно привести примеры, например, Довбика и Тьяго, которые (пока) демонстрировали топовые показатели лишь в одном розыгрыше. Нападающих-финишеров много. Полезные в розыгрыше и подготовке атак – до сих пор единороги. Идеальный современный нападающий – Харри Кейн. Потому что делает на поле все. Полезен при любом сценарии игры. Имеет в своем распоряжении такой инструментарий, которому позавидовал бы любой креативный полузащитник.

Идеал – Кейн, но… даже как-то неудобно говорить… Холанд нравится больше. Намного. Его любят больше. И его легче любить. Конечно, речь о фанатах. Большинство топ-тренеров хотело бы иметь Харри, который сделает их команду более вариативной. А болельщик жаждет видеть Эрлинга, потому что… А почему вообще? Откуда берется эта любовь к норвежцу? Уже понятно: не из-за количества голов. Ведь забивать много – недостаточно. Футбольный болельщик в 2026 году – требовательный. Ему нужны не только хорошие игроки – но и герои. С приставкой супер- или без. Герои матчей. Герои моментов. Герои эпизодов. Те, кто не просто выполняет свою работу за миллион миллионов денег – но и делает это принципиально иначе, чем серое большинство. Футбола слишком много. Турниров слишком много. Футболистов слишком много. Хочешь любви фанатов – выделяйся. Будь не только лучшим – но и особенным. И тогда завоюешь не только топ-контракт, но и сердца фанов.

Ключевое: Холанду удается выделяться и делать это крайне непринужденно, органично, естественно. Он как будто не хочет быть особенным (на самом деле точно хочет: чтобы быть футболистом, нужно быть хоть немного эгоистичным), но, что бы ни сделал, убеждает в своей исключительности. Раз за разом. Травмировал Киммиха, когда именно немец шел в подкат и пытался остановить его спринт. Забил тот самый финальный гол «Арсеналу» и побежал праздновать с распущенными волосами. Отличился в воротах «Спарты», возможно, лучшим акробатическим голом в истории ЛЧ (извини, Роналду!). А вчера забил дважды в ворота Бразилии, выбив из турнира одного из главных фаворитов чемпионата мира. Второй мяч – дальним ударом с подкруткой в боковую сторону сетки. Красота. А вместе с празднованием – легендарный момент. Потому что Эрлинг никуда не побежал. Остался на месте. Как будто этот гол в ворота Бразилии – что-то совершенно обыденное для него. Вайбы Балотелли с его футболкой «Why always me?». Действительно: почему?

Возможно, это талант. Или генетика. Или результат работы над собой. Самая безумная версия: все из-за божьего замысла. Как бы то ни было, Эрлинг творит историю. И дело не только в рекордах (хотя он их побил и побьет еще дай боже). Он поражает тогда, когда на него смотрят. Когда взгляды вообще всех прикованы к нему. И именно в такие моменты Холанд совершает что-то выдающееся. На самом деле даже метафору подобрать трудно… Как уличный музыкант, который дождался, пока вокруг него соберется как можно больше людей, и только после этого сыграл мелодию, которая у него получается лучше всего. С первого раза. Человек любит великие моменты. Чувствует их. И делает их своими. Присваивает их себе. Вчерашний матч – больше о том, что сделал Холанд, чем о Норвегии или Бразилии. Потому что исход игры решила не игра в футбол, а реализация моментов одним норвежцем. Эрлинг, Эрлинг и еще раз Эрлинг – а уже потом все остальные.

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Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

Холанду всего 25, а он уже покорил соцсети. Эдиты с ним в тиктоке, например, настолько популярны, что две мои подруги, которые ничего не знают о футболе и не знакомы друг с другом, прислали мне по видео с Эрлингом за последние две недели (до этого ничего подобного в чатах не было вообще). И здесь ого сколько слоев! Во-первых, Холанд уже в лентах не только футбольных фанатов. Великий игрок всегда идет дальше. Он становится настолько известен, что его знают даже те, кто не интересуется футболом. Эрлинг уже здесь. Во-вторых, людям можно даже не смотреть футбол, чтобы любить Холанда. Ведь он – герой эпизодов. С распущенными волосами, акробатическим прыжком и футболкой, разорванной Габриэлем. Эпоха хайлайтов и быстрого контента требует героя, которого можно любить без просмотра 90 минут игры. Условного Педри не получится – а Эрлинга можно. Даже нужно: у него бывают матчи, где он касается мяча раз 10 за полтора часа. Проще посмотреть нарезку.

Вот и получается, что какой-то Кейн – идеальный футболист, а Холанд – любимец фанатов и покоритель сердец. И это не меняется даже в сезоне, когда Гарри забил на несколько десятков голов больше. Видимо, Эрлинг – тоже идеальный футболист, но в несколько ином смысле. Для эпохи. Для современного зрителя. Уставшего. Избалованного. Или даже такого, который узнает о футбольных новостях только из тиктоков. Публика хочет главного героя – и Эрлинг готов им быть. Доказывает это каждый раз. С первого дня. Свой путь он начал с того, что забил 9 голов за матч на крупном турнире юношеских сборных – это больше похоже на миф и сказку, чем на правду. Его Норвегия, кстати, тогда вылетела очень рано, но кто об этом сейчас помнит? А с кем она вообще играла? А вот о тех 9 голах знает большинство. Ведь он – герой момента. Мифический персонаж. Немного карикатурный из-за своего образа: от габаритов, которые не мешают забивать в акробатическом стиле, до шуточных комментариев в адрес коллег в соцсетях.

Жить в одно время с лучшими бомбардирами современности – привилегия. Ведь можно наслаждаться их игрой и финишингом в прямом эфире. Наблюдать за чудесами в их исполнении каждую неделю. Обсуждать их матчи в интернете. Но, пожалуй, ещё большая привилегия – жить в одно время с игроками, в которых можно влюбиться не только из-за их голевого чутья. Эрлинг – точно один из таких. Мы любим его не за голы – за то, к каким исключительным моментам он прикладывает свою руку… ногу и голову. В конце концов, за то, каким он есть. Здорово, что однажды с футболом случился Холанд.

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