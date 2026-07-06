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Чемпионат мира
06 июля 2026, 12:38 | Обновлено 06 июля 2026, 13:33
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Не только бомбардир. Как же легко любить Холанда!

Мы родились в нужное время

06 июля 2026, 12:38 | Обновлено 06 июля 2026, 13:33
1622
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Не только бомбардир. Как же легко любить Холанда!
Getty Images/Global Images Ukraine
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Вылет Бразилии с турнира – несколько досадный. Ведь, в отличие от тех же Германии и Нидерландов, эта сборная знала, чего хочет и что планирует делать на поле. У нее были лидеры в атаке. В конце концов, у нее была идея. Она заслужила все полученные комплименты после матча с Японией, где, да, победила с трудом и только в добавленное время – но вернула контроль над матчем в день, который начинался плохо. Кстати, в матче с Марокко чуть раньше было то же самое: провальный старт и убедительная вторая половина. Короче, фиксируем: бразильцы не были мальчиками для битья и не приехали на турнир в качестве туристов. Но вылетели. Причем довольно рано. По итогам матча, в котором победили по ударам. Создали не меньше, чем соперник. Выиграли 32:17 по касаниям мяча в чужой штрафной вопреки тому, что уступили 34:66 по проценту владения. То есть план игры вторым номером сработал. А результат – поражение. Норвегия не была лучше Бразилии. А вот лично Холанд – да.

В абзацах ниже нет ни слова критики в адрес Бразилии и похвалы норвежцев. На мой взгляд, ни одна из сторон не заслуживает радикальной и категоричной оценки своего выступления. А вот Эрлинг – вполне. Поэтому дальше только о нём.

Холанд – бомбардир. Часто оказывается на ударных позициях, чтобы забивать много голов. Все так. Но есть проблема: ну, на самом деле таких футболистов немало. В свое время, например, Иммобиле имел серию из 6 сезонов подряд с 15+ забитыми голами в Серии А. Шик забивал 16+ в Бундеслиге в каждом из 3 последних лет, когда играл больше, чем лечился. У Гирасси в том же чемпионате 66 точных ударов за последние три сезона. И это я упоминаю только тех, кто убеждал на протяжении длительного периода. А можно привести примеры, например, Довбика и Тьяго, которые (пока) демонстрировали топовые показатели лишь в одном розыгрыше. Нападающих-финишеров много. Полезные в розыгрыше и подготовке атак – до сих пор единороги. Идеальный современный нападающий – Харри Кейн. Потому что делает на поле все. Полезен при любом сценарии игры. Имеет в своем распоряжении такой инструментарий, которому позавидовал бы любой креативный полузащитник.

Идеал – Кейн, но… даже как-то неудобно говорить… Холанд нравится больше. Намного. Его любят больше. И его легче любить. Конечно, речь о фанатах. Большинство топ-тренеров хотело бы иметь Харри, который сделает их команду более вариативной. А болельщик жаждет видеть Эрлинга, потому что… А почему вообще? Откуда берется эта любовь к норвежцу? Уже понятно: не из-за количества голов. Ведь забивать много – недостаточно. Футбольный болельщик в 2026 году – требовательный. Ему нужны не только хорошие игроки – но и герои. С приставкой супер- или без. Герои матчей. Герои моментов. Герои эпизодов. Те, кто не просто выполняет свою работу за миллион миллионов денег – но и делает это принципиально иначе, чем серое большинство. Футбола слишком много. Турниров слишком много. Футболистов слишком много. Хочешь любви фанатов – выделяйся. Будь не только лучшим – но и особенным. И тогда завоюешь не только топ-контракт, но и сердца фанов.

Ключевое: Холанду удается выделяться и делать это крайне непринужденно, органично, естественно. Он как будто не хочет быть особенным (на самом деле точно хочет: чтобы быть футболистом, нужно быть хоть немного эгоистичным), но, что бы ни сделал, убеждает в своей исключительности. Раз за разом. Травмировал Киммиха, когда именно немец шел в подкат и пытался остановить его спринт. Забил тот самый финальный гол «Арсеналу» и побежал праздновать с распущенными волосами. Отличился в воротах «Спарты», возможно, лучшим акробатическим голом в истории ЛЧ (извини, Роналду!). А вчера забил дважды в ворота Бразилии, выбив из турнира одного из главных фаворитов чемпионата мира. Второй мяч – дальним ударом с подкруткой в боковую сторону сетки. Красота. А вместе с празднованием – легендарный момент. Потому что Эрлинг никуда не побежал. Остался на месте. Как будто этот гол в ворота Бразилии – что-то совершенно обыденное для него. Вайбы Балотелли с его футболкой «Why always me?». Действительно: почему?

Возможно, это талант. Или генетика. Или результат работы над собой. Самая безумная версия: все из-за божьего замысла. Как бы то ни было, Эрлинг творит историю. И дело не только в рекордах (хотя он их побил и побьет еще дай боже). Он поражает тогда, когда на него смотрят. Когда взгляды вообще всех прикованы к нему. И именно в такие моменты Холанд совершает что-то выдающееся. На самом деле даже метафору подобрать трудно… Как уличный музыкант, который дождался, пока вокруг него соберется как можно больше людей, и только после этого сыграл мелодию, которая у него получается лучше всего. С первого раза. Человек любит великие моменты. Чувствует их. И делает их своими. Присваивает их себе. Вчерашний матч – больше о том, что сделал Холанд, чем о Норвегии или Бразилии. Потому что исход игры решила не игра в футбол, а реализация моментов одним норвежцем. Эрлинг, Эрлинг и еще раз Эрлинг – а уже потом все остальные.

Getty Images/Global Images Ukraine

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking освещает ЧМ-2026 по футболу!

Холанду всего 25, а он уже покорил соцсети. Эдиты с ним в тиктоке, например, настолько популярны, что две мои подруги, которые ничего не знают о футболе и не знакомы друг с другом, прислали мне по видео с Эрлингом за последние две недели (до этого ничего подобного в чатах не было вообще). И здесь ого сколько слоев! Во-первых, Холанд уже в лентах не только футбольных фанатов. Великий игрок всегда идет дальше. Он становится настолько известен, что его знают даже те, кто не интересуется футболом. Эрлинг уже здесь. Во-вторых, людям можно даже не смотреть футбол, чтобы любить Холанда. Ведь он – герой эпизодов. С распущенными волосами, акробатическим прыжком и футболкой, разорванной Габриэлем. Эпоха хайлайтов и быстрого контента требует героя, которого можно любить без просмотра 90 минут игры. Условного Педри не получится – а Эрлинга можно. Даже нужно: у него бывают матчи, где он касается мяча раз 10 за полтора часа. Проще посмотреть нарезку.

Вот и получается, что какой-то Кейн – идеальный футболист, а Холанд – любимец фанатов и покоритель сердец. И это не меняется даже в сезоне, когда Гарри забил на несколько десятков голов больше. Видимо, Эрлинг – тоже идеальный футболист, но в несколько ином смысле. Для эпохи. Для современного зрителя. Уставшего. Избалованного. Или даже такого, который узнает о футбольных новостях только из тиктоков. Публика хочет главного героя – и Эрлинг готов им быть. Доказывает это каждый раз. С первого дня. Свой путь он начал с того, что забил 9 голов за матч на крупном турнире юношеских сборных – это больше похоже на миф и сказку, чем на правду. Его Норвегия, кстати, тогда вылетела очень рано, но кто об этом сейчас помнит? А с кем она вообще играла? А вот о тех 9 голах знает большинство. Ведь он – герой момента. Мифический персонаж. Немного карикатурный из-за своего образа: от габаритов, которые не мешают забивать в акробатическом стиле, до шуточных комментариев в адрес коллег в соцсетях.

Жить в одно время с лучшими бомбардирами современности – привилегия. Ведь можно наслаждаться их игрой и финишингом в прямом эфире. Наблюдать за чудесами в их исполнении каждую неделю. Обсуждать их матчи в интернете. Но, пожалуй, ещё большая привилегия – жить в одно время с игроками, в которых можно влюбиться не только из-за их голевого чутья. Эрлинг – точно один из таких. Мы любим его не за голы – за то, к каким исключительным моментам он прикладывает свою руку… ногу и голову. В конце концов, за то, каким он есть. Здорово, что однажды с футболом случился Холанд.

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статьи эксклюзив Эрлинг Холанд ЧМ-2026 по футболу
Яся Ле
Яся Ле Sport.ua
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Комментарии 7
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Взагалі не подобається Холлаед як гравець.Примітивний , за рахунок фізики переважає у повітрі і з міста не змістити ,практично завжди стоїть ,чи вистрибує   і тільки інколи удари ,як вчора. Його цілий матч  можна не побачити.Ну звичайний лось
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0
Чергова маячня від Сливченка.🤪
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0
Холанд - це машина для забивання голів, це факт. Но, крім Холанда у Норвегії є команда, міцна команда, в Бразилії як завжди набір індивідуальностей, але зліпити з них команду ну ніяк не вдається. Потенційно Бразилія сильніша за Норвегію, по факту ні. По підбору гравців Бразилія не гірша за Францію, але за командною грою слабша ніж Франція. Анчелоті треба дуже гарно попрацювати з бразильцями, щоб нарешті вони дали результат.
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0
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Та не було Рафіньї, Лукаса Пакети от і не вся збірна Бразилії. Та яка могла справитися з Норвегією.
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0
Мені він ніяк. Забиває молодець але той же Олізе набагато цікавіший
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-1
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