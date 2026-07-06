ОФИЦИАЛЬНО. Чернигов подписал футболиста с опытом выступлений в УПЛ

«Чернигов» объявил на официальных страницах клуба о подписании контракта с Дмитрием Плахтырем.

Детали соглашения с 30-летним полузащитником, который будет выступать за «тигров» под номером 44, не сообщаются.

Плахтырь – воспитанник запорожского «Металлурга». На протяжении карьеры защищал цвета «Металлурга», польской «Унии» Солец-Куявский, «Таврии-Скиф», «Мотора» Запорожье, «Скорука» и СК «Полтава». Имеет опыт выступлений в Премьер-лиге Украины и Первой лиге.

В прошлом сезоне Дмитрий провёл 30 матчей за «Полтаву» в УПЛ, забив два гола и отдав одну результативную передачу.