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06 июля 2026, 09:24 | Обновлено 06 июля 2026, 09:25
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0

Прогноз на суперматч ЧМ-2026: Португалия – Испания, 1/8 финала

Встреча состоится 6 июля и начнется в 22:00 по Киеву

06 июля 2026, 09:24 | Обновлено 06 июля 2026, 09:25
65
0
Прогноз на суперматч ЧМ-2026: Португалия – Испания, 1/8 финала
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6 июля, в 1/8 финала чемпионата мира между собой сыграют Португалия – Испания. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Португалия

На этот турнир португальцы приехали с мечтами о первом в истории чемпионстве. На групповом этапе команда не впечатлила, показав не лучшую игру, в итоге стали только вторыми в квартете. В первом туре не удалось обыграть ДР Конго – 1:1, показав откровенно слабый футбол. Не было проблем только с Узбекистаном во втором туре – 5:0. В заключительном матче расписали нулевую ничью с Колумбией, где соперник был однозначно лучше.

Непростым получился матч в 1/16 финала, против опытной сборной Хорватии, португальцы играли активнее и смогли вырвать победу уже в компенсированное время – 2:1, соперник даже успел сравнять, но гол отменили.

Что касается главной звезды Криштиану Роналду, на его счету три гола, есть ощущение, что его местами игнорируют партнеры, а атмосфера в раздевалке не самая лучшая.

Испания

Старт на этом чемпионате для испанцев тоже не был ярким, они не смогли обыграть Кабо-Верде – 0:0, хотя сейчас это уже не выглядит такой сенсацией. Во втором туре команда вышла на поле заряженной уничтожить соперника, в итоге разгромили 4:0 Саудовскую Аравию – 4:0. Свой последний матч «красная фурия» выиграла у Уругвая – 1:0, не пустив соперника в плей-офф.

В 1/16 финала смогли без проблем обыграть крепкую Австрию со счетом 2:0. Главным бомбардиром команды является Оярсабаль, на его счету 4 гола и одна результативная передача.

Испания хороша как команда, они умеют долго держать мяч и до сих пор не пропускали на этом турнире. «Красная фурия» настроена бороться за титул.

Личные встречи

У команд огромная история очных противостояний, как для сборных, целых 42 матча. Большой перевес на стороне испанцев, 18 побед, столько же ничьих, всего 6 матчей выиграла Португалия. Последняя встреча состоялась в финале Лиги Наций, тогда в игровое время не определили победителя – 2:2, а в серии пенальти выиграли португальцы. На чемпионатах мира команды пересекались дважды, одна ничья – 3:3 на групповом этапе в 2018 году и победа испанцев в 1/8 финала в 2010 году.

Прогноз

Эксперты GGBET оценивают шансы команд очень солидными коэффициентами: 4.00 для Португалии и 1.95 для Испании. Кто получится посильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

В этом пиренейском дерби букмекеры отдают перевес испанцам, с чем я согласен. По подбору футболистов Португалия не уступает соседям, а вот уровень взаимодействия у них разный. «Красная фурия» выглядит как цельный механизм, чего нельзя сказать о португальцах. Жду напряженного и интересного матча, в котором поставлю на чистую победу испанцев.

Прогноз Sport.ua
Португалия
6 июля 2026 -
22:00
Испания
Победа Испании 1.95 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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