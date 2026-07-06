Марта Костюк – Эшлин Крюгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 июля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) проведет матч 1/8 финала Уимблдонского турнира 2026.

В четвертом раунде украинка сыграет против представительницы США Эшлин Крюгер (WTA 102). Поединок начнется первым запуском на корте №2. Ориентировочное время начала игры – 13:00 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Крюгер.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо с Жасмин Паолини, либо с Александрой Эалой.

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