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Уимблдон
06 июля 2026, 08:18 |
839
0

Марта Костюк – Эшлин Крюгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Уимблдона-2026

06 июля 2026, 08:18 |
839
0
Марта Костюк – Эшлин Крюгер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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6 июля украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) проведет матч 1/8 финала Уимблдонского турнира 2026.

В четвертом раунде украинка сыграет против представительницы США Эшлин Крюгер (WTA 102). Поединок начнется первым запуском на корте №2. Ориентировочное время начала игры – 13:00 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Крюгер.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо с Жасмин Паолини, либо с Александрой Эалой.

📺 Видеотрансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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