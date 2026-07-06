Марта Костюк – Эшлин Крюгер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Уимблдона

6 июля, в четвертом круге Уимблдона, между собой сыграют Марта Костюк (WTA 13) и Эшлин Крюгер (WTA 102).

Встреча начнется не ранее 13:00 по Киеву.

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Марта Костюк

В этом сезоне мы наблюдаем за картиной, когда Марта Костюк превращается в топ-игрока. Техника и физическая подготовка у нее были, а теперь она выросла ментально, что моментально отразилось на результатах. В первую очередь, украинка выиграла тысячник в Мадриде и дошла до полуфинала Ролан Гаррос. Шансы на слэм были хорошие, просто где-то не повезло.

Сама спортсменка не ожидала от себя сильного выступления на Уимблдоне, перед мейджором она даже не играла на траве. На деле Марта показывает, что ее уровень вырос, и покрытие уже не имеет большого значения. Спортсменка начала турнир с уверенной победой над аргентинкой Надей Подороской – 6:2, 6:1, далее прошла в непростом матче «нейтралку» Анну Блинкову – 6:7, 6:3, 6:3. В третьем круге пришлось играть против американки Эммы Наварро, которой Костюк уступала 0-4 в очных встречах, но на этот раз удалось одержать первую победу – 6:2, 4:6, 6:1.

За Мартой интересно наблюдать, не всегда все гладко, но она умеет находить свою игру, есть характер и веря в себя. В следующем круге украинка может сыграть с победительницей пары Паолини – Эала.

Эшлин Крюгер

Для американки этот сезон складывался неудачно, она потеряла 58 позиций в рейтинге, из-за чего выпала из первой сотни. Своеобразным спасением стали травяные турниры, на которых спортсменка выглядит блестяще, 16 побед в 17 играх. В статистику стоит немного углубиться, ведь Крюгер играла на двух турнирах WTA 125, один из которых выиграла, на которых она пересекалась максимум со середняками.

Уимблдон пришлось начать с квалификации, где американка прошла чешку Кнутсон – 7:5, 7:5, японку Хонтама – 6:3, 5:7, 6:3 и «нейтралку» Яценко – 7:6, 6:1.

Самым сложным на турнире был матч против хорватки Векич, где Крюгер уступала 3:6, 1:4, но смогла переломить ход встречи, 7:5 во второй партии и 6:3 в третьей. Далее спортсменка уверенно грузинку Болквадзе – 6:1, 6:0 и украинку Снигур – 6:3, 6:2.

Американка ростом 185 см, хотя перемещается на корте не лучшим образом, имеет сильную подачу, при возможности, агрессивно играет на приеме.

Личные встречи

Спортсменки пересекались всего раз, матч состоялся в прошлом году, на турнире в Аделаиде, тогда американка праздновала победу со счетом 4:6, 6:2, 6:2.

Прогноз

Украинка справедливо котируется фаворитом этой пары, ее точно не смущает перевес соперницы в очных встречах. Если сравнивать отдельно теннисисток на текущем турнире, класс Костюк выше, это видно по технике, передвижениям на корте, интеллекту.

Я считаю, что для такой стадии Марте досталась не самая сложная соперница, поставлю на ее победу с форой -2,5 гейма за 1,66.