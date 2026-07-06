Чемпионат мира06 июля 2026, 05:45 | Обновлено 06 июля 2026, 05:47
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ВИДЕО. Интрига жива. Мексика забила с пенальти после фола Гарри Кейна
Команда Хавьера Агирре сократила отставание до минимума
06 июля 2026, 05:45 | Обновлено 06 июля 2026, 05:47
438
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Сборная Мексики во втором тайме забила второй мяч в ворота Англии в 1/8 финала ЧМ-2026.
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Играя в меньшинстве, англичане допустили ошибку на 68-й минуте: Гарри Кейн ударил соперника по ноге в своей штрафной.
Судья назначил пенальти, которым воспользовалась Мексика – автором гола стал Рауль Хименес.
Этот мяч подарил Мексике надежду на спасение – 2:3.
ВИДЕО. Интрига жива. Мексика забила с пенальти после фола Гарри Кейна
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