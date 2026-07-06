Сборная Мексики во втором тайме забила второй мяч в ворота Англии в 1/8 финала ЧМ-2026.

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Играя в меньшинстве, англичане допустили ошибку на 68-й минуте: Гарри Кейн ударил соперника по ноге в своей штрафной.

Судья назначил пенальти, которым воспользовалась Мексика – автором гола стал Рауль Хименес.

Этот мяч подарил Мексике надежду на спасение – 2:3.

ВИДЕО. Интрига жива. Мексика забила с пенальти после фола Гарри Кейна