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  4. ВИДЕО. Интрига жива. Мексика забила с пенальти после фола Гарри Кейна
Чемпионат мира
06 июля 2026, 05:45 | Обновлено 06 июля 2026, 05:47
438
0

ВИДЕО. Интрига жива. Мексика забила с пенальти после фола Гарри Кейна

Команда Хавьера Агирре сократила отставание до минимума

06 июля 2026, 05:45 | Обновлено 06 июля 2026, 05:47
438
0
ВИДЕО. Интрига жива. Мексика забила с пенальти после фола Гарри Кейна
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Хименес
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Сборная Мексики во втором тайме забила второй мяч в ворота Англии в 1/8 финала ЧМ-2026.

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Играя в меньшинстве, англичане допустили ошибку на 68-й минуте: Гарри Кейн ударил соперника по ноге в своей штрафной.

Судья назначил пенальти, которым воспользовалась Мексика – автором гола стал Рауль Хименес.

Этот мяч подарил Мексике надежду на спасение – 2:3.

ВИДЕО. Интрига жива. Мексика забила с пенальти после фола Гарри Кейна

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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