Форвард сборной Англии Гарри Кейн за несколько минут превратился из героя в неудачника в матче 1/8 финала против Мексики.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кейн реализовал пенальти на 60-й минуте, но уже через девять минут стал виновником 11-метрового в ворота Англии.

Капитан сборной сыграл неудачно в штрафной площади, пытаясь выбить мяч.

В борьбе с соперником Кейн зарядил со всей силы по ноге оппонента, что вызвало бурю эмоций у мексиканцев.

Судья ненадолго пересмотрел эпизод у монитора и указал на точку, при этом Гарри удалось избежать горчичника.

ФОТО. От героя к неудачнику. Кейн привез пенальти в ворота сборной Англии