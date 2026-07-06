ФОТО. От героя к неудачнику. Кейн привез пенальти в ворота сборной Англии
Нападающий неосторожно сыграл в штрафной площадке
Форвард сборной Англии Гарри Кейн за несколько минут превратился из героя в неудачника в матче 1/8 финала против Мексики.
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Кейн реализовал пенальти на 60-й минуте, но уже через девять минут стал виновником 11-метрового в ворота Англии.
Капитан сборной сыграл неудачно в штрафной площади, пытаясь выбить мяч.
В борьбе с соперником Кейн зарядил со всей силы по ноге оппонента, что вызвало бурю эмоций у мексиканцев.
Судья ненадолго пересмотрел эпизод у монитора и указал на точку, при этом Гарри удалось избежать горчичника.
ФОТО. От героя к неудачнику. Кейн привез пенальти в ворота сборной Англии
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