ФОТО. Самая сексуальная фанатка сборной Мексики сфотографировалась голой

Известная мексиканская телеведущая, модель и инфлюенсер Янет Гарсия поддержала сборную Мексики перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Англии.

Как сообщает The Sun, Гарсия, которую в британских медиа называют одной из самых эффектных болельщиц Мексики, опубликовала смелое фото в соцсетях. Она позировала с сомбреро и оставила подпись: «Let’s go Mexico!!!!!!»

Публикация быстро собрала много реакций от фанатов. В комментариях болельщики писали: «Боже, благослови Мексику», «Прекрасная», «Viva Mexico» и «Слишком красивая».

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У Гарсии более 13 миллионов подписчиков в Instagram. Ранее она работала на телеканале Televisa Monterrey, а затем переехала в США. Также мексиканка стала персональным тренером, запустила собственное фитнес-приложение FitPlan и активно развивает свои страницы в соцсетях.

Янет уже не впервые поддерживает сборную Мексики на крупных турнирах. Во время ЧМ-2018 она оказалась в центре внимания после необычного ритуала на телевидении, который мексиканские журналисты в шутку называли способом принести команде удачу.

Мексика сыграет против Англии на легендарном стадионе «Ацтека». Команда хозяев турнира постарается выйти в четвертьфинал чемпионата мира-2026.