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06 июля 2026, 00:51 | Обновлено 06 июля 2026, 00:58
2348
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ФОТО. Самая сексуальная фанатка сборной Мексики сфотографировалась голой

Янет Гарсия позировала с сомбреро и пожелала удачи сборной Мексики на ЧМ-2026

06 июля 2026, 00:51 | Обновлено 06 июля 2026, 00:58
2348
5 Comments
ФОТО. Самая сексуальная фанатка сборной Мексики сфотографировалась голой
Instagram. Янет Гарсия
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Известная мексиканская телеведущая, модель и инфлюенсер Янет Гарсия поддержала сборную Мексики перед матчем 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Англии.

Как сообщает The Sun, Гарсия, которую в британских медиа называют одной из самых эффектных болельщиц Мексики, опубликовала смелое фото в соцсетях. Она позировала с сомбреро и оставила подпись: «Let’s go Mexico!!!!!!»

Публикация быстро собрала много реакций от фанатов. В комментариях болельщики писали: «Боже, благослови Мексику», «Прекрасная», «Viva Mexico» и «Слишком красивая».

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У Гарсии более 13 миллионов подписчиков в Instagram. Ранее она работала на телеканале Televisa Monterrey, а затем переехала в США. Также мексиканка стала персональным тренером, запустила собственное фитнес-приложение FitPlan и активно развивает свои страницы в соцсетях.

Янет уже не впервые поддерживает сборную Мексики на крупных турнирах. Во время ЧМ-2018 она оказалась в центре внимания после необычного ритуала на телевидении, который мексиканские журналисты в шутку называли способом принести команде удачу.

Мексика сыграет против Англии на легендарном стадионе «Ацтека». Команда хозяев турнира постарается выйти в четвертьфинал чемпионата мира-2026.

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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Комментарии 5
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Ну і де гола, валянок, голих не бачив 
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+1
Жопа конечно да. Дженнифер Лопес отдыхает
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+1
Як завжди тема цицьок розкрита не повністю 
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0
Спирт перетворюється на плейбой)))
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0
та ну.... якась курва місцевих адмінів спокусила...
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0
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