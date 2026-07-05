ЧМ-2026. Стадия 1/8 финала, 5 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 5 июля видеотрансляцию матчей плей-офф чемпионата мира 2026
Вечером 5 июля продолжается стадия плей-офф чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию поединков 1/8 финала на мундиале.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
В этот игровой день пройдут два матча стадии 1/8 финала.
Чемпионат мира 2026 по футболу
1/8 финала, 5 июля 2026
- 05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия
- 06.07. 03:00. Мексика – Англия
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия
06.07. 03:00. Мексика – Англия
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