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  4. ЧМ-2026. Стадия 1/8 финала, 5 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат мира
05 июля 2026, 22:03 |
708
0

ЧМ-2026. Стадия 1/8 финала, 5 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 5 июля видеотрансляцию матчей плей-офф чемпионата мира 2026

05 июля 2026, 22:03 |
708
0
ЧМ-2026. Стадия 1/8 финала, 5 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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​​​​Вечером 5 июля продолжается стадия плей-офф чемпионата мира 2026.

Смотрите видеотрансляцию поединков 1/8 финала на мундиале.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.

В этот игровой день пройдут два матча стадии 1/8 финала.

Чемпионат мира 2026 по футболу

1/8 финала, 5 июля 2026

  • 05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия
  • 06.07. 03:00. Мексика – Англия

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия

06.07. 03:00. Мексика – Англия

Сетка плей-офф

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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