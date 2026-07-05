Русин объяснил, почему решил вернуться в Украину из АПЛ

Украинский нападающий Назарий Русин прокомментировал свой переход во львовские «Карпаты» из клуба английской Премьер-лиги «Сандерленд».

– Назарий, поздравляю вас с переходом в «Карпаты». Каковы первые эмоции после подписания контракта? Уже успели почувствовать внимание, которое вызвал этот переход?

– Спасибо. Я очень счастлив вернуться домой и стать игроком «Карпат». Эмоции только положительные.

– Кто первым обратился к вам из «Карпат» и как вообще начались эти переговоры?

– Я хотел перейти в «Карпаты» ещё зимой, но не получилось – «Арка» меня не отпустила. В то же время мы постоянно оставались на связи. За три месяца до подписания контракта я уже на 90% понимал, что этот переход состоится.

– Вы быстро дали согласие или ещё размышляли над другими вариантами?

– Была команда из Польши, поступали и другие предложения. Но я сказал своему агенту, что хочу в «Карпаты». Мы поддерживали связь с Русолом, и я говорил ему: «Я хочу вернуться. Если сейчас не получилось, постараемся летом оформить полноценный трансфер». Другие предложения мне неинтересны, потому что я хотел домой.