Русин объяснил, почему решил вернуться в Украину из АПЛ
Нападающий прокомментировал свой переход во львовские Карпаты
Украинский нападающий Назарий Русин прокомментировал свой переход во львовские «Карпаты» из клуба английской Премьер-лиги «Сандерленд».
– Назарий, поздравляю вас с переходом в «Карпаты». Каковы первые эмоции после подписания контракта? Уже успели почувствовать внимание, которое вызвал этот переход?
– Спасибо. Я очень счастлив вернуться домой и стать игроком «Карпат». Эмоции только положительные.
– Кто первым обратился к вам из «Карпат» и как вообще начались эти переговоры?
– Я хотел перейти в «Карпаты» ещё зимой, но не получилось – «Арка» меня не отпустила. В то же время мы постоянно оставались на связи. За три месяца до подписания контракта я уже на 90% понимал, что этот переход состоится.
– Вы быстро дали согласие или ещё размышляли над другими вариантами?
– Была команда из Польши, поступали и другие предложения. Но я сказал своему агенту, что хочу в «Карпаты». Мы поддерживали связь с Русолом, и я говорил ему: «Я хочу вернуться. Если сейчас не получилось, постараемся летом оформить полноценный трансфер». Другие предложения мне неинтересны, потому что я хотел домой.
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