Анте БЕКАВАЦ: «Всегда непросто играть против Шахтера и Динамо»

Защитник криворожского «Кривбасса» Анте Бекавац ответил на вопросы клубной пресс-службы:

– Как вас называют в команде?

– «Бека». Это происходит от моей фамилии.

– Кто ваш самый принципиальный соперник?

– Не могу выделить кого-то одного, но всегда непросто играть против «Шахтера» и «Динамо».

– Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?

– Английская Премьер-лига. Это самый популярный чемпионат с очень высоким темпом игры. К тому же там всё организовано на высшем уровне.

– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжёлой игры?

– Криштиану Роналду. Он мой футбольный кумир, и я бы хотел получить от него несколько советов.

– Любимый спортивный бренд?

– Adidas.

– Любимая запретная еда или напиток?

– Стейк с картошкой фри.

– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать в футболе?

– Хороший ужин для семьи и друзей.

– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?

– «Давай-давай».

– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?

– «Хайдук» Сплит.

– За что вы любите футбол, а что раздражает?

– То, что футбол объединяет людей по всему миру. Именно это делает его особенным. А вещей, которые меня раздражают в футболе, нет. Я просто люблю эту игру.