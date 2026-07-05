Анте БЕКАВАЦ: «Всегда непросто играть против Шахтера и Динамо»
Защитник «Кривбасса» ответил на вопросы клубной пресс-службы
Защитник криворожского «Кривбасса» Анте Бекавац ответил на вопросы клубной пресс-службы:
– Как вас называют в команде?
– «Бека». Это происходит от моей фамилии.
– Кто ваш самый принципиальный соперник?
– Не могу выделить кого-то одного, но всегда непросто играть против «Шахтера» и «Динамо».
– Какой чемпионат считаете самым сильным в мире?
– Английская Премьер-лига. Это самый популярный чемпионат с очень высоким темпом игры. К тому же там всё организовано на высшем уровне.
– Игрок или тренер, с которым хотелось бы поужинать после тяжёлой игры?
– Криштиану Роналду. Он мой футбольный кумир, и я бы хотел получить от него несколько советов.
– Любимый спортивный бренд?
– Adidas.
– Любимая запретная еда или напиток?
– Стейк с картошкой фри.
– На что потратили первые деньги, которые удалось заработать в футболе?
– Хороший ужин для семьи и друзей.
– Слово, которое вы чаще всего используете на поле?
– «Давай-давай».
– Форма какого клуба была у вас первой в жизни?
– «Хайдук» Сплит.
– За что вы любите футбол, а что раздражает?
– То, что футбол объединяет людей по всему миру. Именно это делает его особенным. А вещей, которые меня раздражают в футболе, нет. Я просто люблю эту игру.
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