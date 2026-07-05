Чиджоке АНИАГБОСО: «Матч показал некоторые наши слабые места»

Вратарь одесского «Черноморца» Чиджоке Аниагбосо прокомментировал победу над криворожским «Кривбасом» (2:1) в товарищеском матче:

«Это была очень напряженная и тяжелая игра. Мы победили, но матч выявил некоторые наши слабые места. Понимаем, что нам ещё нужно много работать, чтобы становиться лучше.

Сегодня было очень жарко, но мы должны работать и играть, независимо от погодных условий».