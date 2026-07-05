Украина. Премьер лига05 июля 2026, 12:04 | Обновлено 05 июля 2026, 12:05
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Чиджоке АНИАГБОСО: «Матч показал некоторые наши слабые места»
Вратарь «Черноморца» прокомментировал победу над «Кривбассом»
05 июля 2026, 12:04 | Обновлено 05 июля 2026, 12:05
395
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Вратарь одесского «Черноморца» Чиджоке Аниагбосо прокомментировал победу над криворожским «Кривбасом» (2:1) в товарищеском матче:
«Это была очень напряженная и тяжелая игра. Мы победили, но матч выявил некоторые наши слабые места. Понимаем, что нам ещё нужно много работать, чтобы становиться лучше.
Сегодня было очень жарко, но мы должны работать и играть, независимо от погодных условий».
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