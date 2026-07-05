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05 июля 2026, 01:37 |
488
0

Легендарная трагедия ЧМ. Брат Андреса Эскобара рассказал детали его смерти

Андреса Эскобара застрелили через несколько дней после вылета сборной Колумбии

05 июля 2026, 01:37 |
488
0
Легендарная трагедия ЧМ. Брат Андреса Эскобара рассказал детали его смерти
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Эскобар
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Брат бывшего защитника сборной Колумбии Андреса ЭскобараСантьяго Эскобар – эмоционально вспомнил трагедию, которая произошла после чемпионата мира 1994 года.

На том турнире Колумбия считалась одной из самых интересных команд, однако вылетела уже после группового этапа. В матче против США Андрес Эскобар забил автогол, а его команда проиграла 1:2. Через несколько дней после возвращения в Медельин футболиста застрелили возле ночного клуба.

Сантьяго рассказал The Athletic, что после вылета сборной просил брата не возвращаться в Колумбию, а остаться с семьей в США.

«Я сказал Андресу: «Не возвращайся в Колумбию». Но он ответил, что должен вернуться и встретить все лицом к лицу», – вспомнил Сантьяго.

По его словам, страшную новость семья получила по телефону в Лас-Вегасе в 2 часа ночи. После этого для родных начался самый тяжелый день в жизни.

Андресу Эскобару было всего 27 лет. Его убили шестью выстрелами, когда он сидел в собственном автомобиле. Сантьяго подчеркнул, что брат не заслуживал такой смерти и должен остаться в памяти людей не из-за трагедии, а благодаря своей человечности, профессионализму и любви к футболу.

«Спустя 32 года я все еще плачу по брату. Я не понимаю смерти человека, который просто делал то, что любил больше всего – играл в футбол, дарил радость болельщикам и отдавал все за свою страну», – сказал Сантьяго.

Андрес Эскобар остается одним из символов колумбийского футбола. В Медельине в его честь установлены памятники и муралы, а его именем назван спортивный комплекс, где дети продолжают играть в футбол.

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Максим Лапченко Источник: The Athletic
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