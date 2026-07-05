Сборная Марокко и Браим Диас установили африканские рекорды на ЧМ
Марокканцы продолжают переписывать историю африканских сборных на мировых первенствах
Сборная Марокко после победы над сборной Канады в матче 1/8 финала ЧМ-2026 установила ряд достижений среди африканских сборных на мундиалях.
Марокко стало первой командой из Африки, которая во второй раз сыграет в четвертьфинале чемпионатов мира.
Африканские сборные по количеству участия в четвертьфиналах чемпионатов мира
- 2 – Марокко (2022, 2026)
- 1 – Гана (2010)
- 1 – Сенегал (2002)
- 1 – Камерун (1990)
Сборная Марокко одержала уже 4 победы на стадиях плей-офф чемпионатов мира, все остальные африканские сборные имеют суммарно такое же количество (по 1 победе – Камерун, Сенегал, Гана, Египет).
Победы сборной Марокко на стадиях плей-офф чемпионатов мира
- 2026: 1/8 финала, Канада – 3:0
- 2026: 1/16 финала, Нидерланды – 1:1 (3:2 – по пенальти)
- 2022: четвертьфинал, Португалия – 1:0
- 2022: 1/8 финала, Испания – 0:0 (3:0 – по пенальти)
Игрок сборной Марокко Браим Диас отличился на ЧМ-2026 уже четырьмя ассистами. Ни один другой африканский футболист не имеет в своем активе такого количества результативных передач в одном розыгрыше турнира.
🌟 HISTORY MADE BY THE ATLAS LIONS!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 4, 2026
🇲🇦 Morocco storms into the World Cup Quarterfinals — the ONLY African nation to reach the last 8 in TWO different tournaments… and they did it BACK-TO-BACK in 2022 & 2026!
🌍 No other African team has done it more than once:
🥇 🇲🇦… pic.twitter.com/LdESlOAZo5
4 - Brahim Díaz now has the most assists of any African player in FIFA World Cup history (4).— OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2026
🇲🇦 Record-breaker. pic.twitter.com/FPVk1ehLi9
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