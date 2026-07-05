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Чемпионат мира
05 июля 2026, 00:03 | Обновлено 05 июля 2026, 00:04
285
0

Сборная Марокко и Браим Диас установили африканские рекорды на ЧМ

Марокканцы продолжают переписывать историю африканских сборных на мировых первенствах

05 июля 2026, 00:03 | Обновлено 05 июля 2026, 00:04
285
0
Сборная Марокко и Браим Диас установили африканские рекорды на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сборная Марокко после победы над сборной Канады в матче 1/8 финала ЧМ-2026 установила ряд достижений среди африканских сборных на мундиалях.

Марокко стало первой командой из Африки, которая во второй раз сыграет в четвертьфинале чемпионатов мира.

Африканские сборные по количеству участия в четвертьфиналах чемпионатов мира

  • 2 – Марокко (2022, 2026)
  • 1 – Гана (2010)
  • 1 – Сенегал (2002)
  • 1 – Камерун (1990)

Сборная Марокко одержала уже 4 победы на стадиях плей-офф чемпионатов мира, все остальные африканские сборные имеют суммарно такое же количество (по 1 победе – Камерун, Сенегал, Гана, Египет).

Победы сборной Марокко на стадиях плей-офф чемпионатов мира

  • 2026: 1/8 финала, Канада – 3:0
  • 2026: 1/16 финала, Нидерланды – 1:1 (3:2 – по пенальти)
  • 2022: четвертьфинал, Португалия – 1:0
  • 2022: 1/8 финала, Испания – 0:0 (3:0 – по пенальти)

Игрок сборной Марокко Браим Диас отличился на ЧМ-2026 уже четырьмя ассистами. Ни один другой африканский футболист не имеет в своем активе такого количества результативных передач в одном розыгрыше турнира.

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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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