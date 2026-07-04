ВИДЕО. Партнер украинцев открыл счет в матче Канада – Марокко
Забитым мячом на 50-й минуте отличился Аззедин Унаи
4 июля проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Марокко. Матч проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.
На 50-й минуте встречи счет открыл полузащитник сборной Марокко Аззедин Унаи.
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Полузащитник точно пробил низом с линии штрафной площадки.
На клубном уровне Унаи защищает цвета «Жироны», где делит раздевалку с украинцами Владиславом Крапивцовым, Виктором Цыганковым, Владиславом Ванатом и Александром Пищуром.
ВИДЕО. Партнер украинцев открыл счёт в матче Канада – Марокко
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