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Чемпионат мира
04 июля 2026, 21:19 | Обновлено 04 июля 2026, 22:24
1462
0

ВИДЕО. Партнер украинцев открыл счет в матче Канада – Марокко

Забитым мячом на 50-й минуте отличился Аззедин Унаи

04 июля 2026, 21:19 | Обновлено 04 июля 2026, 22:24
1462
0
ВИДЕО. Партнер украинцев открыл счет в матче Канада – Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine
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4 июля проходит матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Марокко. Матч проходит на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.

На 50-й минуте встречи счет открыл полузащитник сборной Марокко Аззедин Унаи.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полузащитник точно пробил низом с линии штрафной площадки.

На клубном уровне Унаи защищает цвета «Жироны», где делит раздевалку с украинцами Владиславом Крапивцовым, Виктором Цыганковым, Владиславом Ванатом и Александром Пищуром.

ВИДЕО. Партнер украинцев открыл счёт в матче Канада – Марокко

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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