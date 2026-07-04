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Чемпионат мира
04 июля 2026, 20:35 | Обновлено 04 июля 2026, 20:40
520
0

ФОТО. Слезы отчаяния. Сборная Марокко потеряла лидера из-за травмы

Исмаэлю Сайбари пришлось покинуть поле из-за травмы

04 июля 2026, 20:35 | Обновлено 04 июля 2026, 20:40
520
0
ФОТО. Слезы отчаяния. Сборная Марокко потеряла лидера из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine
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4 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Марокко. Матч пройдет на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.

На 22-й минуте сборной Марокко пришлось заменить своего лидера – нападающего Исмаэля Сайбари, который недавно перешёл в мюнхенскую «Баварию».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Нападающий получил травму и сам попросил замену. С поля он уходил в слезах.

В 5 матчах чемпионата мира 2026 года Исмаэль Сайбари отличился 3 забитыми голами.

ФОТО. Слёзы отчаяния. Сборная Марокко потеряла лидера из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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