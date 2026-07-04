ФОТО. Слезы отчаяния. Сборная Марокко потеряла лидера из-за травмы
Исмаэлю Сайбари пришлось покинуть поле из-за травмы
4 июля состоится матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Канады и Марокко. Матч пройдет на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.
На 22-й минуте сборной Марокко пришлось заменить своего лидера – нападающего Исмаэля Сайбари, который недавно перешёл в мюнхенскую «Баварию».
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Нападающий получил травму и сам попросил замену. С поля он уходил в слезах.
В 5 матчах чемпионата мира 2026 года Исмаэль Сайбари отличился 3 забитыми голами.
ФОТО. Слёзы отчаяния. Сборная Марокко потеряла лидера из-за травмы
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