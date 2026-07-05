Новичок Карпат: «У них можно многому научиться»

Юный украинский вратарь Богдан Семешко прокомментировал подписание контракта с львовскими «Карпатами»:

«Для меня это прекрасная возможность сделать шаг вперёд в своей карьере. Я благодарен клубу за доверие и сделаю всё, чтобы его оправдать.

Летние сборы — это очень важный этап для меня. Хочу максимально проявить себя, показать свои сильные стороны, много работать и прогрессировать.

Для меня очень ценно работать бок о бок с опытными вратарями. У них можно многому научиться как на поле, так и за его пределами. Хочу перенять их профессионализм, хладнокровие в ответственные моменты и отношение к работе, чтобы с каждым днём становиться сильнее».

Богдан Семешко начал заниматься футболом в луцкой «ДЮСШ-2». Впоследствии выступал за ДАФ «Днепр» и ДЮСШ «Волынь». Летом 2025 года голкипер перешёл в закарпатский «Мункач».