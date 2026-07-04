Украина. Вторая лига04 июля 2026, 18:15 | Обновлено 04 июля 2026, 18:29
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СК Металлург сыграл против Александрии-2
Запорожский клуб начал подготовку к новому сезону
04 июля 2026, 18:15 | Обновлено 04 июля 2026, 18:29
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Запорожский «Металлург» под руководством нового главного тренера Сергея Зайцева сыграл первый контрольный поединок на учебно-тренировочных сборах.
Запорожский «Металлург» под руководством нового главного тренера Сергея Зайцева сыграл первый контрольный поединок на учебно-тренировочных сборах.
Соперником «козаков» стала команда «Александрия-2».
«Металлург» начал матч активно и мог неоднократно забивать, но защитники «Александрии» сдерживали натиск. Гости отвечали выходами в контратаки, но ничего по настоящему опасного создать не смогли. Итог – ничья 0:0.
Следующий контрольный поединок «Металлург» сыграет 14 июля против «Ингульца».
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