СК Металлург сыграл против Александрии-2

Запорожский «Металлург» под руководством нового главного тренера Сергея Зайцева сыграл первый контрольный поединок на учебно-тренировочных сборах.



Соперником «козаков» стала команда «Александрия-2».



«Металлург» начал матч активно и мог неоднократно забивать, но защитники «Александрии» сдерживали натиск. Гости отвечали выходами в контратаки, но ничего по настоящему опасного создать не смогли. Итог – ничья 0:0.



Следующий контрольный поединок «Металлург» сыграет 14 июля против «Ингульца».