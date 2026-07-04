ОФИЦИАЛЬНО. Чернигов подписал экс-игрока юношеских сборных Украины

«Чернигов» сообщил на официальных страницах клуба о подписании контракта с Давронбеком Азизовым.

25-летний левый защитник будет выступать за «тигров» до конца сезона-2027/28 под номером 26.

Азизов – воспитанник академии «Металлиста» и выступал за юношеские сборные Украины U-17 и U-19. В Первой лиге он имеет опыт выступлений за «Кремень», «Буковину» и «Подолье», за которое в прошлом сезоне сыграл 29 матчей, забив 1 гол и отдав 1 ассист.

«Чернигов» в сезоне-2025/26 финишировал на 13-м месте в Первой лиге, сохранив прописку в дивизионе, а также впервые в истории дошел до финала Кубка Украины, где уступил киевскому «Динамо» – 1:3.