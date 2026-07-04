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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Чернигов подписал экс-игрока юношеских сборных Украины
Украина. Первая лига
04 июля 2026, 10:40 |
301
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ОФИЦИАЛЬНО. Чернигов подписал экс-игрока юношеских сборных Украины

Давронбек Азизов будет выступать за финалиста Кубка Украины

04 июля 2026, 10:40 |
301
0
ОФИЦИАЛЬНО. Чернигов подписал экс-игрока юношеских сборных Украины
ФК Чернигов. Давронбек Азизов
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«Чернигов» сообщил на официальных страницах клуба о подписании контракта с Давронбеком Азизовым.

25-летний левый защитник будет выступать за «тигров» до конца сезона-2027/28 под номером 26.

Азизов – воспитанник академии «Металлиста» и выступал за юношеские сборные Украины U-17 и U-19. В Первой лиге он имеет опыт выступлений за «Кремень», «Буковину» и «Подолье», за которое в прошлом сезоне сыграл 29 матчей, забив 1 гол и отдав 1 ассист.

«Чернигов» в сезоне-2025/26 финишировал на 13-м месте в Первой лиге, сохранив прописку в дивизионе, а также впервые в истории дошел до финала Кубка Украины, где уступил киевскому «Динамо» – 1:3.

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Давронбек Азизов Чернигов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Подолье Хмельницкий трансферы
Иван Чирко Источник: ФК Чернигов
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