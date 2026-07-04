Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник, от которого отказался Ротань, нашел новый клуб
Украина. Премьер лига
04 июля 2026, 10:11 |
1370
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник, от которого отказался Ротань, нашел новый клуб

Азербайджанский «Сумгаит» объявил о переходе Эмиля Мустафаева на правах свободного агента

04 июля 2026, 10:11 |
1370
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник, от которого отказался Ротань, нашел новый клуб
ФК Сумгаит. Эмиль Мустафаев
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Азербайджанский «Сумгаит» официально объявил о переходе полузащитника Эмиля Мустафаева, который покинул житомирское «Полесье». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Стороны договорились о сотрудничестве до 30 июня 2028 года. Бывший футболист сборной Азербайджана не входил в планы главного тренера «волков» Руслана Ротаня и стал свободным агентом.

В начале прошлого сезона «Полесье» отправило Мустафаева на правах аренды в «Сумгаит», однако в первой части кампании игрок не выходил на поле из-за травмы.

В 2026 году полузащитник провел 14 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Трансферная стоимость азербайджанца составляет 325 тысяч евро

Мустафаев присоединился к «Полесью» в июле 2023 года и провел 34 матча в составе украинской команды, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Горин сменил клубную прописку, перебравшись к аутсайдеру УПЛ
Модрич определился с будущим после вылета Хорватии с чемпионата мира
ОФИЦИАЛЬНО. Чернигов подписал экс-игрока юношеских сборных Украины
Полесье Житомир Руслан Ротань Эмиль Мустафаев чемпионат Азербайджана по футболу Сумгаит трансферы трансферы УПЛ свободный агент
Николай Тытюк Источник: Instagram
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Бокс | 04 июля 2026, 09:17 6
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе

Украинец может стать бойцом Zuffa Boxing

Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Футбол | 04 июля 2026, 09:09 3
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко

Киевский клуб продолжает формировать список игроков, которые будут нужны Игорю Костюку

Туран дал ценный совет легионеру Шахтера перед стартом сезона УПЛ
Футбол | 04.07.2026, 09:52
Туран дал ценный совет легионеру Шахтера перед стартом сезона УПЛ
Туран дал ценный совет легионеру Шахтера перед стартом сезона УПЛ
ФИФА хочет переписать историю и внести большие изменения в чемпионат мира
Футбол | 04.07.2026, 05:02
ФИФА хочет переписать историю и внести большие изменения в чемпионат мира
ФИФА хочет переписать историю и внести большие изменения в чемпионат мира
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Футбол | 04.07.2026, 06:40
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик определился с последним боем в карьере
Усик определился с последним боем в карьере
03.07.2026, 04:14 9
Бокс
Андрей Лунин поставил на место свою жену
Андрей Лунин поставил на место свою жену
02.07.2026, 10:03 15
Футбол
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
ТУРАН: «Этот игрок не с этой планеты. Я с таким человеком не разговариваю»
02.07.2026, 10:42 2
Футбол
В США предупредили Усика. Его идея – полный провал
В США предупредили Усика. Его идея – полный провал
02.07.2026, 08:22
Бокс
Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией
Эпоха должна уходить только так. Португалия вырвала победу над Хорватией
03.07.2026, 04:12 42
Футбол
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
Костюк с камбеком одолела «нейтралку» и вышла в 1/16 финала Уимблдона-2026
02.07.2026, 18:57 29
Теннис
Яремчук решил покинуть Грецию и выбрал себе новый клуб
Яремчук решил покинуть Грецию и выбрал себе новый клуб
02.07.2026, 09:42 4
Футбол
Легенда бокса: «Усик не выиграл бы у этого парня ни одного раунда»
Легенда бокса: «Усик не выиграл бы у этого парня ни одного раунда»
02.07.2026, 08:20 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем