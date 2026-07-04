ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник, от которого отказался Ротань, нашел новый клуб

Азербайджанский «Сумгаит» официально объявил о переходе полузащитника Эмиля Мустафаева, который покинул житомирское «Полесье». Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Стороны договорились о сотрудничестве до 30 июня 2028 года. Бывший футболист сборной Азербайджана не входил в планы главного тренера «волков» Руслана Ротаня и стал свободным агентом.

В начале прошлого сезона «Полесье» отправило Мустафаева на правах аренды в «Сумгаит», однако в первой части кампании игрок не выходил на поле из-за травмы.

В 2026 году полузащитник провел 14 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Трансферная стоимость азербайджанца составляет 325 тысяч евро

Мустафаев присоединился к «Полесью» в июле 2023 года и провел 34 матча в составе украинской команды, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.